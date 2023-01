Formule 1 is volgens FIA-voorzitter niet alleen voor zak geld over te nemen

Volgens de internationale autosportfederatie FIA is de Formule 1 niet alleen voor een grote zak geld te koop. Dat zegt voorzitter Mohammed Ben Sulayem maandag. Onlangs probeerden Saoedische investeerders de rechten van de koningsklasse van de autosport voor 20 miljard dollar (18,4 miljard euro) te kopen.

Het Amerikaanse persbureau Bloomberg meldde vrijdag dat het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië een bod van 20 miljard dollar heeft uitgebracht op de rechten van de Formule 1, die op dit moment in handen zijn van Liberty Media. Naar verluidt is het bod afgewezen, maar volgens Bloomberg zal later dit jaar een nog veel hoger bod worden uitgebracht vanuit Saoedi-Arabië.

Liberty Media nam de Formule 1 in 2017 voor een bedrag van ruim 4 miljard dollar over van de Brit Bernie Ecclestone. Het Amerikaanse mediabedrijf maakte de hoogste autosportklasse over de hele wereld populairder, mede dankzij de Netflix-serie Drive to Survive.