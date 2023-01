Williams stelt Mercedes-strateeg James Vowles aan als nieuwe teambaas

James Vowles is de opvolger van Jost Capito als teambaas bij Formule 1-team Williams. De Engelsman komt over van Mercedes, waar hij als strateeg alle succesjaren meemaakte van onder anderen Lewis Hamilton.

De 43-jarige Vowles was sinds de oprichting van het Mercedes-team in 2010 een belangrijke pilaar onder de successen. Hij was verantwoordelijk voor de strategie tijdens alle kampioenschappen die de renstal boekte van 2014 tot en met 2021. Zijn stem was regelmatig te horen op de boordradio. Vooral de uitspraak 'Valtteri, it's James', gericht aan Valtteri Bottas, hoort bij de Formule 1-jargon.