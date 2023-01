Red Bull presenteert nieuwe auto Verstappen op 3 februari in New York

Red Bull trekt op 3 februari het doek van de RB19, de auto waarmee Max Verstappen in 2023 zijn wereldtitel wil verdedigen in de Formule 1. De presentatie vindt plaats in New York City.

De RB19 wordt vervolgens voor het eerst aan de tand gevoeld tijdens de wintertest in Bahrein. Die worden gehouden van 23 tot en met 25 februari op het Sakhir International Circuit. Een week later begint op dezelfde baan het nieuwe seizoen.

Verstappen werd in 2022 met overmacht voor de tweede keer wereldkampioen met Red Bull, ondanks aanvankelijke tegenstand van Ferrari en zijn teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan is in 2023 opnieuw de tweede coureur naast de Limburger. Daarnaast trok Red Bull Daniel Riccardo aan als reservecoureur.

Honda levert tot en met 2025 de krachtbron achterin de Red Bull. Vorig jaar stond de motor weliswaar ingeschreven als Red Bull Powertrains (RBPT), maar de door het team zelf opgezette motorfabriek richt zich op de krachtbron van 2026. Tot die tijd komen de motoren uit Japan, en de inschrijving is in 2023 dan ook formeel RBPT-Honda. De Honda-stickers keerden afgelopen seizoen al terug op de auto.

Andere teams maakten eerder al bekend wanneer ze de nieuwe auto presenteren. Ferrari doet dat op 14 februari, Mercedes een dag later op 15 februari.

Het seizoen 2023 telt 23 races. Mogelijk komt daar nog een 24e Grand Prix bij, als er een vervanger voor de geannuleerde Chinese GP wordt gevonden. De organisatie achter die race doet bovendien nog een poging om terug te keren op de kalender.

