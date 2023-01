Delen via E-mail

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat alweer voor de deur, met eerst de presentaties van de auto's voor 2023. Zie in ons handige overzicht welk team wanneer het doek van zijn nieuwe creatie trekt.

Het Formule 1-seizoen 2023 begint op 25 februari met een driedaagse test in Bahrein. Een week later is op hetzelfde Bahrain International Circuit de openingsrace van het seizoen.