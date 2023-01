Andretti en General Motors willen samen Formule 1-team oprichten

Raceteam Andretti en automerk General Motors slaan de handen ineen om een nieuw Formule 1-team op te richten, zo hebben ze donderdag bekendgemaakt. Dat moet gebeuren onder de naam Cadillac Racing.

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem onthulde eerder deze week via Twitter dat hij de autosportfederatie heeft gevraagd om te kijken welke partijen interesse zouden hebben in de Formule 1. Dat was de eerste stap richting de uitbreiding van de grid, die momenteel uit tien teams bestaat.

General Motors, waar Cadillac toe behoort, en Andretti zijn de eerste partijen die reageren op de oproep van de FIA-president. Ze willen met een volledig Amerikaans team instappen. Mario Andretti is de Formule 1-wereldkampioen van 1978. Zijn zoon Michael, die het team voornamelijk runt, reed in 1993 kortstondig voor McLaren.

Andretti, dat voornamelijk actief is in de Amerikaanse IndyCars, wil al langer toetreden tot de koningsklasse van de autosport. Tot dusver lukte dat niet. Zo ketste een eerdere poging om Sauber over te nemen af.



Met General Motors aan de zijde, een van de grootste autobouwers ter wereld, worden de kansen om toegelaten te worden een stuk groter. Overigens is er nog geen sprake van dat Cadillac zelf een motor gaat bouwen, zoals nieuwkomer Audi voor 2026 wel doet. Andretti had voor een eerder poging al een overeenkomst met Renault, maar of die deal ook in samenwerking met Cadillac van kracht blijft is onduidelijk.

'Beschikken over alles wat nodig is'

Michael Andretti kan nog niet zeggen wanneer het nieuwe team klaar is om aan de start te verschijnen. "Het hangt af van de belangstelling, het proces en waar we op dat moment staan", vertelde hij. "Maar ik heb het idee dat we over alles beschikken wat nodig is om een nieuw Formule 1-team te beginnen."

De Formule 1 heeft sinds de komst van Haas in 2016 geen nieuw team meer verwelkomd. Elk team dat toetreedt tot de grid moet een vergoeding van 200 miljoen dollar (zo'n 190 miljoen euro) betalen. De FIA en de Formule 1 moeten nu bepalen of en wanneer Andretti en Cadillac mogen toetreden. Het team wil hun hoofdbasis in de Verenigde Staten vestigen, met een extra uitvalsbasis in Europa.

Formule 1 aan opmars bezig in VS

Zeker een Amerikaans team zou goed zijn voor de koningsklasse, dat onder de eigenaren uit de VS een opmars maakt. In 2023 staan er drie races in het land op de kalender. Naast Austin en Miami doet de Formule 1 ook Las Vegas aan.

Het team wil met minimaal één Amerikaanse coureur aan de start verschijnen. Andretti heeft met de 22-jarige Colton Herta een coureur onder contract die al eerder in verband is gebracht met de Formule 1. De Californiër lijkt daarmee een van de voor de hand liggende kandidaten.

