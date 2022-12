FIA scherpt regels aan voor politieke uitingen door Formule 1-coureurs

De FIA heeft de regels aangescherpt voor uitingen die Formule 1-coureurs mogen doen tijdens Grands Prix. De laatste jaren uitten steeds meer rijders politieke boodschappen tijdens raceweekenden. Volgens de nieuwe regels mag dat alleen nog als die niet ingaan tegen het "neutrale principe van de FIA".

De FIA publiceerde maandag de herziene sportieve code. Die geldt niet alleen voor Formule 1-coureurs, maar voor alle deelnemers aan kampioenschappen van de internationale automobielfederatie.



Coureurs overtreden de nieuwe regels als ze "statements maken of tonen van politieke, religieuze of persoonlijke aard die duidelijk in strijd zijn met het generale principe van neutraliteit dat de FIA promoot". Ze mogen die statements wel maken als ze vooraf schriftelijke toestemming van de FIA of de lokale bond hebben gekregen.

Eerder probeerde de FIA shirts met boodschappen al aan banden te leggen door coureurs tijdens de ceremonies na een Grand Prix te verplichten hun raceoverall dicht te ritsen. Sebastian Vettel kreeg in 2021 een reprimande omdat hij tijdens het volkslied voor de Hongaarse Grand Prix een shirt met de tekst Same Love droeg. Dat deed hij uit protest tegen de onderdrukking van de lhbtiq+-gemeenschap in Hongarije.

Sebastian Vettel met zijn protestshirt in Hongarije. Foto: Getty Images

Onduidelijk wat precies 'niet neutraal' is

Ook Lewis Hamilton droeg de afgelopen jaren de nodige protestshirts, zoals zijn shirt over de zaak rond Breonna Taylor in de Verenigde Staten. Taylor was om het leven gekomen door politiekogels. Hamilton vroeg aandacht voor deze kwestie door een shirt te dragen tijdens de Toscaanse Grand Prix in 2020.

Daarnaast kwamen de coureurs aan het begin van het afgelopen seizoen gezamenlijk in protest tegen de Russische invasie van Oekraïne in februari dit jaar.

De inmiddels gestopte Vettel protesteerde later dit jaar nog tegen oliewinning in Canada door middel van fracking. Dat kwam hem op kritiek van Canadese politici te staan.

Het is onduidelijk welke uitingen precies ingaan tegen de neutrale principes van de FIA. Ook is het onbekend of voor politieke statements schriftelijke toestemming wordt verleend. De coureursvakbond GPDA heeft nog niet op de aangescherpte regels gereageerd.

Lewis Hamilton protesteert in Toscane in 2021. Foto: Getty Images

