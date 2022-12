Nyck de Vries rijdt in eerste volledige Formule 1-seizoen met startnummer 21

Nyck de Vries heeft voor zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 een startnummer gekozen. De Friese coureur gaat voor AlphaTauri rijden met nummer 21.

De Vries reed in 2022 één race, voor Williams. Toen kwam hij nog met nummer 45 in actie. De 27-jarige coureur baarde in die race opzien met een negende plaats. Dat droeg bij aan de keuze van Red Bull-topman Helmut Marko om hem de kans te geven bij AlphaTauri. De Vries was de afgelopen jaren reservecoureur bij Mercedes.