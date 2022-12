Mick Schumacher vertrekt bij Ferrari en wordt reservecoureur bij Mercedes

Mick Schumacher en Ferrari hebben donderdag besloten om na drie jaar niet met elkaar verder te gaan. De 23-jarige zoon van racelegende Michael Schumacher verbindt zich als reservecoureur aan Mercedes.

Schumacher werd begin 2019 opgenomen in het talentenprogramma van Ferrari, het team waarbij zijn vader vijf keer wereldkampioen werd. In 2021 en 2022 reed hij voor Haas in de Formule 1.

Het vertrek van Schumacher bij Ferrari, dat de motoren van Haas levert, is geen verrassing. Vorige maand maakte Haas al bekend dat er in 2023 geen plek meer is voor de Duitser.

Vlak nadat zijn vertrek bij Ferrari wereldkundig was geworden, maakte Mercedes al de komst van Schumacher bekend. Hij werd al een tijd in verband gebracht met het team van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, waar hij derde coureur wordt.

"Ik vind het geweldig om deel uit te maken van Mercedes. Ik zie dit als een nieuwe start", reageert Schumacher. "Ik ben blij met het vertrouwen dat Toto Wolff en alle betrokkenen in mij hebben. De Formule 1 is zo'n fascinerende wereld en je houdt nooit op met leren."

'Mick is een getalenteerde coureur'

Teambaas Wolff is lovend over de jonge coureur. "Mick is een getalenteerde coureur. Hij is een harde werker en ontzettend leergierig. We weten ook dat hij met twee jaar ervaring in de Formule 1 klaar is om op korte termijn in te stappen om Lewis of George te vervangen, mocht dat nodig zijn."

Schumacher pakte bij Haas in zijn eerste seizoen als Formule 1-coureur geen enkel punt. Dit jaar verzamelde hij twaalf punten. Hij wordt bij het team vervangen door Nico Hülkenberg, die een koppel vormt met Kevin Magnussen.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 5 maart in Bahrein. De Nederlandse Grand Prix in Zandvoort staat op 27 augustus op het programma.

Formule 1-kalender 2023 1. Bahrein - 5 maart

2. Saoedi-Arabië - 19 maart

3. Australië - 2 april

4. Azerbeidzjan - 30 april

5. Miami - 7 mei

6. Emilia-Romagna - 21 mei

7. Monaco - 28 mei

8. Spanje - 4 juni

9. Canada - 18 juni

10. Oostenrijk - 2 juli

11. Groot-Brittannië - 9 juli

12. Hongarije - 23 juli

13. België - 30 juli

14. Nederland - 27 augustus

15. Italië - 3 september

16. Singapore - 17 september

17. Japan - 24 september

18. Qatar - 8 oktober

19. Verenigde Staten - 22 oktober

20. Mexico - 29 oktober

21. Brazilië - 5 november

22. Las Vegas - 18 november

23. Abu Dhabi - 26 november

