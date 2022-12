De teambazencarrousel begon maandagavond te draaien in de Formule 1 en stopte pas dinsdagmiddag weer. Binnen dat tijdsbestek veranderde bij vier van de tien formaties de teamleiding. NU.nl zet op een rij wie de winnaars en verliezers zijn van deze ongekende wisseling van de wacht.

Dit zijn de veranderingen: Williams stuurde Jost Capito met vervroegd pensioen

Sauber nam afscheid van Fred Vasseur

Ferrari benoemde Vasseur tot teambaas

McLaren nam afscheid van Andreas Seidl

Sauber benoemde Seidl tot CEO

McLaren benoemde Andrea Stella tot teambaas

De winnaars

1. Alfa Romeo (of eigenlijk Audi)

Een intentieverklaring, zo mag je het aantrekken van Andreas Seidl door Audi wel noemen. En nee, Audi heet nog geen Audi. Het heet nu nog Alfa Romeo Sauber, wat eigenlijk weer Sauber is met sponsoring van Alfa Romeo. Tot na 2023, dan is het weer gewoon Sauber. Vanaf 2026 is de Zwitserse renstal het fabrieksteam van Audi, met een motor van het Duitse merk.

Om dat laatste draait het aantrekken van Seidl. Sauber is momenteel hoogstens een middenveldteam, wat gezien het budget geen schande is. Maar Audi wil in 2026 een goede start maken, dus moet het bedrijf investeren. De komst van Seidl lijkt de eerste grote uitgave, want de gewilde Duitser lag nog tot 2025 vast bij McLaren.

Nu het geld voor Seidl is neergeteld, kan die verder gaan met het besteden van de Audi-miljoenen. En daarvoor is hij de juiste persoon. Seidl gaf succesvol leiding aan het Le Mans-project van Porsche, waardoor hij ervaring heeft met de Volkswagen Group, waar zowel Porsche als Audi onder valt. Bovendien is hij een ervaren Formule 1-man.

Voor Porsche werkte hij voor het fabrieksteam van BMW, al was dat toen eigenlijk (inderdaad) Sauber. Sinds zijn instap bij McLaren in 2019 gaat het veel beter met het Britse team. Dat is niet alleen de verdienste van Seidl, maar hij hield er wel een uitstekende reputatie binnen de Formule 1 aan over. Duits én competent: geen wonder dat Audi toesloeg.

Andreas Seidl, binnenkort te zien in de Alfa Romeo-kleuren. Foto: Getty Images

2. Frédéríc Vasseur

Of Ferrari dankzij Fred Vasseur een winnaar wordt behandelen we later, maar de Fransman is dat zelf al wel. De positie van teambaas bij Ferrari garandeert een mooie plek in de Formule 1-historie, ook al zit de weg voor Vasseur vol valkuilen.

De overstap is voor de Parijzenaar een kroon op zijn al succesvolle loopbaan in de autosport. Daarin heeft hij tot nu toe grote successen in de opstapklassen, goedlopende bedrijven en een 'aardige' termijn als teambaas bij Alfa Romeo/Sauber gehad. Nu komt de grootste uitdaging uit zijn leven, maar de nuchtere en olijke Vasseur lijkt er klaar voor.

Twijfelachtig

1. Ferrari

Voor Vasseur is zijn aanstelling geweldig, maar of Ferrari ook de juiste man heeft moet nog blijken. Op papier wel, al hangt dat af van welk papier je erbij pakt. Vasseurs cv rechtvaardigt een kans bij een topteam. Zijn functieomschrijving roept wel vraagtekens op. Hij is nu 'General Manager', terwijl zijn voorganger Mattia Binotto nog 'Managing Director' was.

Ferrari lijkt niet voor het eerst een wespennest te zijn, met een nieuwe CEO in de persoon van Benedetto Vigna die zijn stempel wil drukken. Vigna is een befaamde uitvinder, met nul ervaring in de Formule 1. Dat geldt ook voor bestuursvoorzitter John Elkann.

Beiden wilden van Binotto af en kozen voor Vasseur, maar geven hem nu niet de volmacht. Daarmee is niet gezegd dat het gegarandeerd fout loopt bij Ferrari, maar de ingrediënten voor een miskleun zijn aanwezig. Er zit hier en daar wat ananas op de pizza, en dan moet Vasseur nog beginnen.

Ferrari-CEO Benedetto Vigna. Foto: Getty Images

2. McLaren

Twijfelachtig is ook de situatie bij McLaren, dat de belangrijke Seidl ziet vertrekken. De Duitser werkte op het oog goed samen met CEO Zak Brown en had dat tot en met 2025 moeten blijven doen.

Het seizoen 2022 verliep niet helemaal naar wens voor het team, maar toch hangt er optimisme om de formatie. Zeker omdat het team de nodige investeringen deed in de fabriek en windtunnel, waarvan het de vruchten moet plukken. Dat zou allemaal met Seidl aan het roer gebeuren, maar die liep dus over naar Audi.

Zijn vervanger zorgt voor vraagtekens. Andrea Stella is gepokt en gemazeld in de Formule 1, met een verleden bij Ferrari. Sinds 2015 werkt hij voor McLaren. De Italiaan is nooit te zien of te horen, dus de mediakant van zijn nieuwe baan is nieuw voor hem. Uiteraard is Brown er ook nog, maar de Amerikaan slaat weleens een race over. Aan de technische capaciteiten van Stella wordt niet echt getwijfeld, maar zijn takenpakket wordt toch echt veel uitgebreider.

Eén ding spreekt voor de nieuwe teambaas: hij werkte jarenlang samen met Fernando Alonso en heeft nog altijd een goede relatie met de Spanjaard. Er zijn er niet veel die dat kunnen zeggen. Het is dus zeker dat Stella goed overweg kan met politiek gekonkel.

Verliezers

1. Williams en Jost Capito

Het was geen totale verrassing dat Jost Capito vertrekt bij Williams, maar het geeft te denken dat er nog geen opvolger klaar staat. Eigenaar Dorilton Capital is duidelijk ontevreden met de gang van zaken, en niet onterecht.

Williams scoorde afgelopen seizoen acht punten en werd tiende. De nummer negen pakte 35 punten. De regels voor 2022 waren juist een mooie kans om hogerop te komen, maar daar kwam weinig van terecht. Ook al was de auto door de bank genomen wel beter dan de afgelopen jaren.

Dat was de auto wel pas nadat het ontwerp halverwege grondig werd aangepast. Het lijkt erop dat de door Capito aangestelde technisch directeur François-Xavier Demaison daarop wordt afgerekend. Dat de Fransman überhaupt td werd bij Williams zorgde al voor verbazing. Hij had eigenlijk alleen competitieve ervaring in de rallysport.

Nu zit Williams zonder teambaas, zonder technisch directeur en met ontevreden eigenaren. Bovendien zijn er nauwelijks sponsoren, is er maar één coureur die zich bewezen heeft (Alexander Albon) en blijft het maar de vraag hoelang Dorilton nog door wil. Een voordeel bij het nadeel: Formule 1-teams zijn momenteel extreem gewild, dus er is zo weer een nieuwe eigenaar.

Jost Capito gaat met vervroegd pensioen. Foto: Getty Images

2. Mattia Binotto

Capito (63) kan waarschijnlijk met pensioen, maar dat is wat vroeg voor de 53-jarige Binotto. Wie terugdenkt aan de fouten bij Ferrari dit jaar vindt het misschien terecht dat hij het veld moet ruimen. Maar op persoonlijk vlak is het een drama voor de Italiaan. Na mooie loopbaan binnen Ferrari, met sterke auto's uit zijn koker, en de kans om eindelijk zelf teambaas te worden loopt het slecht af voor hem.

Dat heeft Binotto deels aan zichzelf te danken, maar de wispelturige leiding van Ferrari en de moeilijk te veranderen cultuur binnen het team spelen ogenschijnlijk een grotere rol. Het was beter geweest als Vasseur simpelweg boven Binotto was geplaatst en de oude teambaas zich volledig kon richten op het sneller maken van de auto.