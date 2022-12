Teambaas Seidl verruilt McLaren voor Alfa Romeo

Delen via E-mail

Teambaas Andreas Seidl neemt afscheid van McLaren. De Duitser vertrekt naar Sauber Alfa Romeo, om daar de bij Ferrari aangestelde Fredéríc Vasseur op te volgen. Seidl wordt bij McLaren vervangen door de Italiaan Andrea Stella.

Seidl is sinds begin 2019 in dienst van McLaren. Eerder gaf de 46-jarige engineer leiding aan het succesvolle Le Mans-programma van Porsche. Hij wordt bij Sauber Alfa Romeo formeel CEO.

Na moeizame jaren heeft McLaren onder leiding van Seidl en CEO Zak Brown de weg omhoog weer gevonden. Het beste seizoen onder Seidls leiding was het ingekorte coronaseizoen 2020, toen McLaren derde werd. In 2021 eindigde de renstal als vierde, met onder meer de dubbelzege in Italië waarbij Daniel Ricciardo won voor teamgenoot Lando Norris. 2022 viel iets tegen voor McLaren, met een vijfde plaats als eindresultaat.