Ferrari benoemt Alfa Romeo-teambaas Vasseur als opvolger van Binotto

Fredéríc Vasseur is de opvolger van Mattia Binotto als teambaas bij Ferrari. De 54-jarige Fransman komt over van Alfa Romeo, waar hij eerder samenwerkte met coureur Charles Leclerc van de Scuderia.

Op 9 januari is Vasseurs eerste werkdag op het Ferrari-hoofdkwartier in Maranello. "Het is een eer om het leiderschap over te nemen bij Ferrari", reageert Vasseur dinsdag op zijn aanstelling. "Deze renstal is voor mij altijd het toppunt in de autosportwereld geweest en ik kijk er naar uit om te werken met zo'n getalenteerd en gepassioneerd team."

Ferrari nam eind november afscheid van Binotto, formeel omdat hij zelf ontslag nam. Dat was het gevolg van een vertrouwensbreuk met de leiding van het team. Bestuursvoorzitter John Elkann en CEO Benedetto Vigna zouden het niet meer in de Italiaan zien zitten, na de vele fouten die in het afgelopen Formule 1-seizoen werden gemaakt.

Volgens Vigna combineert Vasseur "technische kracht met de capaciteit om het beste naar boven te halen in coureurs en teams". "Deze aanpak en zijn leiderschap hebben we nodig om Ferrari vooruit te helpen."

Vasseur heeft lange loopbaan in autosport

De in Parijs geboren Vasseur loopt al lang mee in de autosport. Zo was hij in 2004 medeoprichter van raceteam ART Grand Prix, dat zeer succesvol is in de Formule 2 en Formule 3. Onder anderen Lewis Hamilton, Nico Rosberg, George Russell, Nico Hülkenberg, Jules Bianchi en Romain Grosjean werden in de opstapklassen kampioen met een auto van ART.

Sinds de zomer van 2017 is Vasseur teambaas van Sauber, dat sinds 2018 door het leven gaat onder de naam van titelsponsor Alfa Romeo. In 2018 had hij bij dat team de huidige Ferrari-kopman Charles Leclerc onder zijn hoede, die in 2016 al een seizoen GP3 reed voor ART. In dat jaar was Vasseur zelf kortstondig teambaas bij Renault, maar daar stapte de Fransman op na een geschil met landgenoot Cyril Abiteboul.

Charles Leclerc debuteerde in 2018 in de Formule 1 onder Vasseur. Foto: Getty Images

Organisatie bij Ferrari verandert voorlopig niet

De verdere structuur bij Ferrari blijft vooralsnog hetzelfde. Laurent Mekiés, een landgenoot van Vasseur, blijft aan als sportief directeur. De technische leiding is in handen van de Italiaan Enrico Cardile. Binotto had net als Vasseur een technische achtergrond en bemoeide zich nog zeer nadrukkelijk met de ontwikkeling van de auto. Of er naast Vasseur nog een nieuwe technische topman bij Ferrari komt, is nog de vraag.

Het Formule 1-seizoen 2023 begint op 23 februari met de voorbereidende tests in Bahrein. Op 5 maart wordt de openingsrace verreden op hetzelfde circuit.

Eerder

Aanbevolen artikelen