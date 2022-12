F1-teambaas Capito verlaat Williams na twee jaar, ook technisch directeur weg

Teambaas Jost Capito neemt na twee seizoenen afscheid van Williams, maakte het Britse Formule 1-team maandag bekend. De 64-jarige Duitser gaat van zijn pensioen genieten. Technisch directeur Francois-Xavier Demaison vertrekt ook.

Capito zegt vereerd te zijn dat hij Williams de afgelopen twee jaar heeft mogen leiden. "Het was een enorm voorrecht om de basis te leggen voor de ommekeer van dit fantastische team", vertelt hij op de site van de Britse renstal.

Williams vertoeft al jaren in de onderste regionen van de Formule 1. In 2019 en 2020 werd in totaal slechts één puntje binnengeharkt. In de twee seizoenen met Capito ging het met 31 punten iets beter, maar dit jaar eindige het team weer onderaan in het constructeurskampioenschap.

De tweede plek bij de Grand Prix van België in 2021 van George Russell, die toen nog voor Williams reed, was het beste resultaat onder de leiding van Capito. Er werd toen vanwege de weersomstandigheden alleen vier rondes achter de safetycar geracet. In de Italiaanse Grand Prix van dit jaar debuteerde Nyck de Vries knap met de negende plaats voor het team.

Williams is sinds 2020 in handen van investeerder Dorilton Capital, dat met de nodige investeringen hoopt het roemruchte team weer vooraan mee te laten doen. Matthew Savage, die namens Dorilton voorzitter is bij Williams, spreekt over een nieuwe fase voor het team. "We zijn dankbaar dat Jost zijn pensioen wilde uitstellen om met ons deze uitdaging aan te gaan. Nu geeft hij de touwtjes uit handen voor het volgende deel van het proces, dat hij heeft ingezet."

De Williams FW44 van afgelopen seizoen bleek geen succesnummer. Foto: Getty Images

Williams sloeg de plank mis met auto voor 2022

Dat de Franse technisch directeur Demaison (49) vertrekt is ongetwijfeld het gevolg van de slechte prestaties. Het ingrijpende regelpakket voor 2022 in de Formule 1 was voor veel teams een kans om een stap naar voren te maken. Williams sloeg de plank mis met het oorspronkelijke ontwerp van de auto, en moest door het seizoen heen grondige herzieningen doorvoeren.

Er is nog geen opvolger van Capito bij Williams bekendgemaakt. Het team bevestigde eerder dat Alexander Albon en Logan Sargeant het coureursduo vormen in 2023. Van Nicholas Latifi werd na afgelopen seizoen afscheid genomen.

De testdagen van het nieuwe seizoen beginnen 23 februari in Bahrein, waar op 5 maart de eerste Grand Prix van het seizoen gepland staat.

