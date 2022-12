Grand Prix in Zandvoort ook in 2024 en 2025 op Formule 1-kalender

De Grand Prix van Nederland in Zandvoort staat ook in 2024 en 2025 op de Formule 1-kalender. Het contract met het Nederlandse circuit is donderdag met twee jaar verlengd.

Vorig jaar keerde de Nederlandse Grand Prix na 36 jaar terug op de kalender. Zowel in 2021 als dit jaar was Max Verstappen er namens Red Bull Racing de beste. Het was al bekend dat de Formule 1 volgend jaar weer in Zandvoort racet.

"De Grand Prix van Nederland heeft zich snel op de kalender gevestigd als favoriet van de fans en brengt elk jaar ongelooflijk veel energie en een geweldige beleving", zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali over de contractverlenging.

"De uitverkochte Grands Prix van de afgelopen twee jaar hebben de lat hoger gelegd op het gebied van organisatie, entertainment en duurzaamheid. We zijn blij dat we onze relatie kunnen verlengen."

De drukbezochte Nederlandse Grand Prix staat nog zeker twee jaar op de Formule 1-kalender. Foto: Getty Images

Nieuw contact was geen abc'tje

Circuitdirecteur Robert van Overdijk zegt dat de contractverlenging vanwege de stijgende kosten, de economische onzekerheid en de concurrentie van andere circuits niet makkelijk was.

"Maar de steun van het bedrijfsleven en de groeiende vraag van de fans, zowel uit Nederland als uit het buitenland, geven de doorslag, in elk geval nog de komende drie edities", laat hij weten.

De Grand Prix van Nederland wordt sinds de terugkeer op de Formule 1-kalender drukbezocht. Dit jaar trok het evenement over drie dagen 305.000 toeschouwers naar het circuit.

Het Formule 1-seizoen van 2023 begint op 5 maart met de Grand Prix van Bahrein. De race op Zandvoort is op 27 augustus. De kalender telt minstens 23 races.

