Sprintraces Formule 1 volgend seizoen in onder meer België, VS en Qatar

De sprintraces in de Formule 1 vinden volgend seizoen plaats in onder meer België, de Verenigde Staten en Qatar, is woensdag bekendgemaakt. Er staan in 2023 in totaal zes extra korte races op het programma.

Ook in Azerbeidzjan, Oostenrijk en Brazilië zullen sprintraces worden verreden. Eind september maakte de internationale autosportfederatie FIA al bekend dat het aantal sprintraces zou worden verdubbeld.

De eerste sprintrace wordt volgend seizoen op 29 april in Azerbeidzjan verreden. Daarna volgen Oostenrijk (1 juli) en België (29 juli). De laatste drie sprintraces vinden plaats op 7 oktober (Qatar), 21 oktober (Circuit of The Americas in de VS) en 4 november (Brazilië).

De FIA voerde de sprintraces vorig jaar in als onderdeel van het F1-raceweekend. In het afgelopen seizoen werden ze verreden in Italië, Brazilië en Oostenrijk. Max Verstappen won in Emilia-Romagna en Oostenrijk.

De sprintrace vindt plaats op de zaterdag van het raceweekend. De uitslag bepaalt de startopstelling voor de race op zondag. Tijdens de sprintrace zijn er ook punten voor het WK te verdienen. Daarbij krijgt de winnaar acht punten en mag de nummer acht één punt bijschrijven.

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat op 5 maart van start met de Grand Prix van Bahrein. De kalender telt volgend jaar minstens 23 races.

Sprintraces Formule 1 in 2023 29 april: Azerbeidzjan (Bakoe)

1 juli: Oostenrijk (Spielberg)

29 juli: België (Spa-Francorchamps)

7 oktober: Qatar (Lusail)

21 oktober: Verenigde Staten (Austin)

4 november: Brazilië (São Paulo)

Eerder

Aanbevolen artikelen