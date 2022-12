Horner wuift interesse Ferrari weg: 'Ben gecommitteerd aan Red Bull'

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft geen interesse in een overstap naar Ferrari. De Italiaanse renstal is sinds het ontslag van Mattia Binotto op zoek naar een nieuwe topman.

"Ik ben sinds het begin zeer gecommitteerd aan Red Bull. We zijn duidelijk zeer nauw aan elkaar verbonden", reageerde Horner zondag voor de camera van Sky Sports op de vermeende Italiaanse interesse.

De teambaas van Max Verstappen zou eerder door Ferrari zijn gepolst om voor een riant salaris de plek van Binotto over te nemen. Die nam vorige week na langdurige geruchten ontslag bij het Italiaanse topteam, nadat het management het vertrouwen in de teambaas had verloren.

"Het komt niet echt als een verrassing", zei Horner over het ontslag van zijn collega. "Volgens mij is het hun zesde teambaas sinds ik in 2005 bij Red Bull begon."

Horner heeft wel sympathie voor Binotto, onder wiens leiding Ferrari in 2022 weer competitief werd. Daar gingen twee moeizame jaren aan vooraf. "Het is natuurlijk lastig voor hem. Ze hadden een geweldige auto dit jaar en waren zeker competitief. Maar het is Ferrari's keuze."

Ferrari werd uiteindelijk overtuigend door het Red Bull van Horner verslagen in 2022, met de constructeurstitel en de rijderstitel van Verstappen als gevolg.

