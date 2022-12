Tweevoudig Grand Prix-winnaar Tambay op 73-jarige leeftijd overleden

Voormalig Formule 1-coureur Patrick Tambay is zondag op 73-jarige leeftijd overleden. De Fransman reed in de jaren zeventig en tachtig voor onder meer McLaren en Ferrari en won twee races in de koningsklasse van de autosport.

Tambay kampte al jaren met de ziekte van Parkinson. Ook leed hij aan diabetes, vertelde zijn familie aan persbureau AFP.

Tambay reed in totaal 123 Grands Prix. De coureur nam in 1982 het stoeltje bij Ferrari over van de verongelukte Canadees Gilles Villeneuve.

De Fransman won dat jaar de Grand Prix van Duitsland en een jaar later won hij met het racenummer van Villeneuve de thuisrace van het team in San Marino.

Een paar jaar na zijn afscheid van de Formule 1 keerde Tambay terug in de autosport. Hij deed meerdere keren mee aan Parijs-Dakar en was ook actief tijdens de 24 uur van Le Mans.

Tweevoudig Grand Prix-winnaar Patrick Tambay overleed zondag op 73-jarige leeftijd. Foto: Getty Images

