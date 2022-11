Bekritiseerde teambaas Binotto neemt na drie jaar ontslag bij Ferrari

Mattia Binotto vertrekt aan het einde van 2022 bij Ferrari. Over de 53-jarige Italiaan gingen al langer geruchten dat hij het veld moest ruimen, wat eerder nog werd ontkend door de Scuderia. Dinsdag kwam het team met een verklaring waaruit blijkt dat Binotto zelf heeft besloten de samenwerking per 31 december te beëindigen.

"Ik denk dat het juist is om deze stap nu te zetten, hoe moeilijk deze beslissing ook voor me is geweest", zegt Binotto in zijn verklaring.

"Ik verlaat een bedrijf waar ik van hou, waar ik al 28 jaar deel van uitmaak. Ik laat een verenigd en groeiend team achter. Een sterk team dat klaar is om de hoogste doelen te bereiken en dat ik het allerbeste wens voor de toekomst."

Rond de slotrace van de Formule 1 in Abu Dhabi liet Binotto nog weten "relaxed" te zijn over zijn positie binnen het team. Met name de nieuwe Ferrari-CEO Benedetto Vigna zou voorstander zijn geweest van een vertrek van Binotto. Ook bestuursvoorzitter John Elkann sprak niet nadrukkelijk zijn vertrouwen in de teambaas uit.

Mattia Binotto met John Elkann, de bestuursvoorzitter van Ferrari. Foto: Getty Images

Binotto begon in 1995 al bij Ferrari

Binotto was sinds 2019 teambaas van Ferrari, als opvolger van Maurizio Arrivabene. Daarvoor functioneerde de geboren Zwitser vanaf 2016 als technisch directeur. Hij begon in 1995 bij Ferrari en was sindsdien vooral werkzaam op de motorenafdeling van het team. Zo maakte hij ook de grote succesperiode met vijf wereldtitels van Michael Schumacher mee.

Binotto benadrukte zelf in Abu Dhabi dat Ferrari dit jaar aan de doelstelling had voldaan om weer competitief te zijn. Met de F1-75 wonnen Charles Leclerc en Carlos Sainz in totaal vier keer in 2022, al was de auto gezien de snelheid tot meer in staat.

Betrouwbaarheidsproblemen, strategische blunders en rijdersfouten voorkwamen meer succes in het seizoen dat uiteindelijk door Max Verstappen en Red Bull werd gedomineerd. Toch werd Leclerc tweede in het rijderskampioenschap en bleef Ferrari Mercedes voor bij de constructeurs.

Rond de Italiaanse Grand Prix in september gingen al geruchten over de positie van Binotto, na een kritisch interview met Elkann in La Gazzetta dello Sport. Diezelfde krant stelde voor de slotrace in Abu Dhabi dat Binotto moest vertrekken. Later wisten andere Italiaanse kranten hetzelfde te melden. Als potentiële vervanger wordt Frédéric Vasseur van Alfa Romeo genoemd. De 54-jarige Fransman deed eerder weinig moeite om die geruchten te ontkennen.

