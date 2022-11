Ricciardo keert definitief terug bij Red Bull als derde coureur

Daniel Ricciardo keert in 2023 terug bij Red Bull Racing als derde coureur. De Australiër gaat zich bij het team van regerend wereldkampioen Max Verstappen bezighouden met test- en simulatiewerkzaamheden. Ook komt hij in actie tijdens demonstraties van Red Bull met oudere Formule 1-auto's. Het gaat om een eenjarige verbintenis, maakte de renstal woensdag bekend.

Ricciardo nam na 2018 afscheid bij Red Bull nadat Verstappen steeds meer de overhand had gekregen in het team. De 33-jarige coureur reed vervolgens twee seizoenen voor Renault en daarna twee jaar voor McLaren. Ondanks een Grand Prix-zege in Italië was zijn verblijf bij het Engelse team geen succes. McLaren besloot Ricciardo voor 2023 te vervangen door zijn landgenoot Oscar Piastri.

De coureur uit Perth zag een stap naar een andere raceklasse niet zitten en kiest daarom voor een terugkeer bij Red Bull. Adviseur Helmut Marko bevestigde afgelopen weekend in Abu Dhabi al dat Ricciardo zou terugkeren, al benadrukte teambaas Christian Horner dat de Australiër nog moest tekenen. Dat is inmiddels gebeurd.

"Het is fantastisch om Daniel terug te krijgen in de Red Bull-familie", zegt Horner in een reactie. "Hij is een geweldig talent met een goedlachs karakter. De hele fabriek is blij om hem thuis te verwelkomen. Als test- en reservecoureur zal Daniel het team helpen om de auto beter te maken."

Ricciardo laat weten zeer veel zin te hebben in zijn terugkeer bij het team. "Ik heb zo veel mooie herinneringen hier. Het was voor mij aantrekkelijk om bij te kunnen dragen aan het beste team in de Formule 1, en ook de kans te krijgen om mezelf weer op te laden en de focus weer te vinden."

Ricciardo vormde de laatste twee seizoenen een duo met Lando Norris. Foto: Getty Images

'Niet gehaald als potentiële vervanger van Pérez'

Naast Ricciardo heeft Red Bull ook de Nieuw-Zeelandse Formule 2-coureur Liam Lawson onder contract. Vrijdag in Abu Dhabi mocht het talent de vrije training in de auto van Verstappen rijden. Lawson is formeel de eerste reserve.

Sergio Pérez ligt de komende twee seizoenen nog vast bij Red Bull. Horner stelde afgelopen weekend al dat het team Ricciardo niet aantrekt als potentiële vervanger van de Mexicaan. "Zo is zijn contract niet", stelde de Brit zaterdag. Het contract van Verstappen bij Red Bull loopt nog tot en met 2028.

Eerder

Aanbevolen artikelen