Omstreden bestuurslid Shaila-Ann Rao vertrekt na half jaar bij FIA

Het omstreden bestuurslid Shaila-Ann Rao vertrekt na een half jaar bij de FIA. De Britse jurist overzag als interim-secretaris voor de Formule-klassen bij de internationale autosportbond onder meer de budgetoverschrijding van Red Bull. Dat zorgde voor de nodige controverse, gezien haar verleden bij Mercedes.

FIA-president Mohammed Bin Sulayem stelde Rao in juni aan voor de transitieperiode na het vertrek van de vorige FIA-baas, Jean Todt. Dat Rao in dienst kwam bij de regelgevende partij in de autosport was toen al aanleiding voor gefronste wenkbrauwen. Ze was eerder een belangrijke assistent van Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Bin Sulayem reageerde afgelopen weekend in Abu Dhabi nog op de beschuldigingen van partijdigheid van Rao. De FIA-president stelde dat Rao juist vond dat ze in de budgetlimietkwestie te hard was geweest voor Red Bull. Volgens Bin Sulayem was dat een teken dat ze niet op hand van Mercedes zou zijn.

In een verklaring laat de FIA-topman woensdag weten dat "Shaila-Ann altijd professioneel en met integriteit" heeft gehandeld met betrekking tot de Formule 1. "Ze was een geweldige steun voor mij in deze belangrijke transitiefase", aldus Bin Sulayem.

Transfers binnen de Formule 1 van teams naar de FIA en terug zijn niet ongebruikelijk. Rao werkte bijvoorbeeld voor haar dienstverband bij Mercedes, dat van 2018 tot en met 2022 liep, ook al bij de internationale autosportbond. Daarnaast is sportief directeur Laurent Mekiés van Ferrari rechtstreeks afkomstig van de FIA. Formule 1-directeur Ross Brawn heeft een verleden bij Mercedes én Ferrari.

