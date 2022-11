Pérez en Horner ondanks mislopen van tweede plek tevreden over F1-seizoen

Sergio Pérez en Christian Horner houden ondanks dat zij de tweede plek in de WK-stand niet bereikten, een goed gevoel over aan het Formule 1-seizoen. Pérez sloot het jaar zondag af met drie punten achterstand op Charles Leclerc, waardoor Red Bull Racing het seizoen eindigt op de eerste en derde plek in de WK-stand.

"We hebben geweldige momenten en gevechten gehad", zei Pérez na de slotrace in Abu Dhabi. "Ik denk dat we tevreden kunnen zijn. Het is leuk om het seizoen zo af te sluiten en ook snel weer te kijken naar hopelijk weer een sterk volgend jaar."

Pérez koos tijdens de slotrace op het Yas Marina Circuit voor een tweestopper, terwijl zijn concurrent Leclerc voor een eenstopper ging. Dat leverde de Mexicaan in het slot van de race een snelheidsvoordeel op, maar uiteindelijk kwam hij 1,3 seconden tekort om de Monegask te passeren.

Daardoor eindigde niet Pérez, maar Leclerc als tweede in de WK-stand achter Max Verstappen. "Het wat het is", zei Pérez. "Uiteindelijk ben ik hier blij mee. Ik heb alles gegeven, het team heeft alles gegeven en ik weet zeker dat we volgend jaar sterker terug zullen keren."

'Alle records verbroken'

Ook Horner was ondanks het mislopen van de tweede plaats in het kampioenschap voldaan. De teambaas zag zijn team het seizoen afsluiten met zeventien overwinningen én een record van 759 punten in het constructeurskampioenschap.

"Natuurlijk zijn er ups en downs geweest", zei Horner. "Maar als je het seizoen als geheel bekijkt, is het een uitstekend jaar geweest voor het team. We hebben al onze eigen records als team verbroken, evenals de Formule 1-records in het algemeen."

Vijftien van de zeventien zeges van Red Bull Racing kwamen dit seizoen op naam van Verstappen, die daarmee het record van meeste overwinningen in één jaar ruim verbeterde. Voor aanvang van dit seizoen deelden Michael Schumacher en Sebastian Vettel (beiden dertien zeges) dat record nog.

