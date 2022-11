Volgens coureur Ho-Pin Tung kan Sergio Pérez het alleen zichzelf verwijten dat hij niet als tweede in de WK-stand is geëindigd. Een terugblik op de Grand Prix van Abu Dhabi van afgelopen weekend.

Als we ons op Verstappen focussen, hoe kijk je dan terug op dit seizoen?

"Ik denk dat dit echt een uitzonderlijk jaar was. Hij heeft vijftien overwinningen geboekt en heeft alle races die hij is gefinisht punten gescoord. Ik denk dat zo'n seizoen in de toekomst moeilijk te overtreffen gaat zijn. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor andere coureurs en teams."

"Door de nieuwe auto's was het een uniek jaar. Iedereen moest eigenlijk met een blanco canvas beginnen en de regels op de juiste manier interpreteren. Red Bull kwam ietwat langzaam uit de startblokken, maar heeft daarna wat de auto betreft in de roos geschoten. Dat gaat volgend jaar wel anders zijn, omdat de andere teams veel dingen hebben geleerd en dingen zullen gaan aanpassen."

Terug naar de race in Abu Dhabi. Sergio Pérez klaagde halverwege de race dat hij werd opgehouden door Verstappen, terwijl hij secondes achter hem reed. Hoe kon dat?

"Verstappen was duidelijk constant zijn banden aan het managen. Zeker na zijn pitstop, toen hij op de harde band ging rijden. Je kon het goed zien toen Pérez hem in die fase van de race makkelijk bij kon houden. Ze zaten natuurlijk ook op een andere strategie."

"Als je, zoals Verstappen zó met bandenmanagement bezig bent, dan rijd je héél erg ver onder de limiet van wat mogelijk is. Het verschil tussen een eenstopstrategie en een tweestopstrategie is heel groot wat betreft de slijtage van de banden. Ook wat betreft hoeveel je pusht is het verschil echt heel erg groot. Dat geeft dus ook aan hoeveel Pérez eigenlijk tekortkomt. Max zat op een eenstopstrategie, maar Pérez kon niet eens aanvallen. Dat is voor hem pijnlijk, maar tegelijkertijd is het ook een masterclass van Verstappen. Ik kreeg een beetje flashbacks naar Mexico. Toen leek Verstappen ook eindeloos door te kunnen rijden op zijn banden."

"Als een team aan een rijder vraagt om op zijn banden te letten, dan rijd je opzettelijk ongeveer twee seconden achter je voorganger. Dit om turbulente lucht en oververhitting van banden te voorkomen. Toen Pérez achter Verstappen reed, was het gat 2,1 tot 2,3 seconden."

"Pérez had op papier zoveel meer snelheid moeten hebben dat hij gemakkelijk aan Verstappen voorbij was gegaan. Natuurlijk vraag je die 2 à 3 ronden dat je dan dichterbij komt meer van je banden en zul je meer degradatie hebben, maar dat kun je je dus ook permitteren omdat je op die tweestopstrategie zit. Hij heeft echter geen moment in de versnellingsbak van Verstappen gezeten. Hij zat niet klem en zat er dus ook te ver achter om echt last te hebben van turbulentie. Wat dat betreft was die boordradio waarin hij aangaf last van Verstappen te hebben ook onbegrijpelijk."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Pérez was na afloop behoorlijk gepikeerd dat hij tekort kwam om Charles Leclerc nog in te halen.

"De race ging over 58 rondes. Hij had ook op andere momenten ergens iets van die 1,2 seconden, die hij uiteindelijk tekort kwam, af kunnen halen. Het is niet zo dat hij door dat moment met Verstappen de race verloren heeft. Hij zat er gewoon te ver achter en zat op een totaal andere strategie."

"Pérez moest pushen, maar dat deed-ie niet goed genoeg of hij wist gewoon niet genoeg snelheid uit de auto te halen. Als hij het gat naar Verstappen had dichtgereden, was Verstappen nooit gaan verdedigen. Niet alleen omdat Pérez zijn teamgenoot is, maar ook omdat hij op een andere strategie zat. Je bent dan echt alleen met je eigen race bezig en wilt zo min mogelijk onnodige slijtage, vuil op de banden en tijdverlies krijgen."

"Pérez zat heel erg te klagen over Verstappen en Pierre Gasly die hem in zijn beleving hadden opgehouden. Maar als je even uitzoomt, kwam hij gewoon zelf tekort en heeft hij het op meerdere momenten in de race zelf laten liggen. Vergeet bijvoorbeeld ook niet dat hij zelf na zijn eerste pitstop bij zijn outlap Sebastian Vettel probeerde uit te remmen in bocht 6, toen linksvoor blokkeerde en te diep ging. Vervolgens ging Vettel hem weer voorbij en zat hij er een hele ronde achter klem, waardoor hij nog meer tijd verloor. Dat hij Leclerc niet voorbijkwam, lag toch ook echt aan hemzelf. En dat vergeet hij voor het gemak even."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Tot slot: over de afzwaaiende Sebastian Vettel is al een hoop gezegd en geschreven, maar ook Daniel Ricciardo heeft dit weekend mogelijk zijn laatste Grand Prix gereden. Begrijp jij zijn keuze om aan de slag te gaan als reservecoureur bij Red Bull?

"Persoonlijk begrijp ik niet zo goed waarom hij niet harder heeft gepusht om dat laatste stoeltje bij Haas te bemachtigen. Als je eenmaal van de grid af bent, is het heel lastig om terug te komen. Zeker na zo'n uitermate lastig laatste jaar."