Vettel neemt afscheid met een puntje: 'Eindelijk tijd om met de hond te spelen'

Sebastian Vettel besefte zondag na zijn laatste Formule 1-race in Abu Dhabi nog niet helemaal dat zijn loopbaan in de koningsklasse erop zit. De Duitser was vooral nog bezig met de Grand Prix, die niet naar zijn wens verliep. "Het raakt me vanavond vast wel, als ik naar bed ga."

Vettel begon zijn laatste race als negende, en kwam als tiende over de streep. De eenstopstrategie die Aston Martin had gekozen, beviel de viervoudig wereldkampioen helemaal niet.

"We gingen allen maar achteruit. Dit was absoluut de verkeerde strategie. Ik deed heel erg m'n best, maar dat hielp niet."

Vettel kwam in zijn eerste stint op de mediumbanden vast te zitten achter Alpine-coureur Esteban Ocon. "Ik had het idee dat mijn banden beter bleven werken, maar we verloren daar veel tijd. Daarna bleven we veel te lang buiten."

De Duitser kwam met veel coureurs in gevecht, maar had niet het idee dat ze hem wat extra's gunden bij zijn laatste optreden. "Fernando Alonso was in het begin wel genereus, maar daarna kwam ik in duel met de Alfa Romeo's en die hadden nog wat te verliezen in het constructeurskampioenschap."

Voor Aston Martin was er nog een kans om zesde te worden in het kampioenschap voor teams. "Maar dat hebben we laten liggen door deze strategie", was hij hard. "Ik probeerde aan het einde Daniel Ricciardo nog wel in te halen, maar dat lukte niet meer."

'Speciaal om zo uitgezwaaid te worden'

Toch nam Vettel afscheid met een puntje. Dat was een passend slot in een weekend dat - met wereldkampioenschappen die al waren beslist - vooral om zijn afscheid draaide.

"Het was geweldig zo. Echt heel speciaal om op deze manier uitgezwaaid te worden. Het was ook een geweldige tijd door de jaren heen. Ik heb succes gehad, kampioenschappen gewonnen. Vanuit sportief oogpunt was het geweldig. En ik ben als mens gegroeid en volwassener geworden."

Vettel is blij dat hij naast het circuit genoeg heeft opgebouwd

Vettel gaat vooral op zoek naar rust, in plaats van een schema waaraan hij zich al vanaf 2007 moet houden, met honderden vluchten en hotels, races en testdagen.

"Het was steeds een ritme, van seizoen naar seizoen. Maar ik ben blij dat ik naast de baan ook het nodige heb kunnen opbouwen. Ik heb een vrouw van wie ik erg hou. Ik heb drie kinderen. En ik heb eindelijk uitgebreid de tijd om thuis met de hond te spelen. Dat klinkt misschien erg saai, maar ik ga daarvan genieten."

Zodra hij tot rust is gekomen, gaat de coureur uit Heppenheim kijken naar een nieuwe stap in zijn leven. "Ik ben een rusteloos type en geïnteresseerd in veel verschillende dingen. En ik heb nu tenminste ergens de tijd voor."

