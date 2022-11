Verstappen kan vijftiende overwinning van het seizoen amper bevatten

Max Verstappen was zondag verheugd met zijn zege bij de Grand Prix van Abu Dhabi. De Nederlander sloot zijn titelseizoen geheel in stijl af met zijn vijftiende overwinning van het jaar.

"Het ging vandaag allemaal om banden sparen", zei de 25-jarige Verstappen die alleen bij zijn pitstop de leiding kortstondig uit handen had gegeven. "Dat hebben we vanaf de eerste ronde op de harde band gedaan en nu staan we hier met de vijftiende overwinning van het seizoen. Het is ongelooflijk."

Verstappen had het record van meeste overwinningen in één jaar al in handen en scherpte dat zondag dus nog verder aan. Michael Schumacher en Sebastian Vettel (beiden dertien zeges) deelden dat record voor aanvang van dit seizoen nog.

"Het is geweldig om met dit team te werken", benadrukte Verstappen nog maar eens. "Het zal niet makkelijk worden om dit seizoen te evenaren, maar het is wel een mooie motivatie om het nog beter te willen doen."

Verstappen moest noodgedwongen kiezen voor éénstopstrategie

Verstappen wist vooraf dat het lastig zou worden om een tweestopper te doen, omdat hij geen twee sets harde banden meer over had. Daardoor moest hij noodgedwongen kiezen voor een éénstopstrategie.

"Uiteindelijk ging ik ook voorbij het punt waarbij ik nog een tweede stop kon maken", zei hij tijdens de persconferentie. "Gelukkig hielden de banden het daarna vol. Dit was een compleet ander weekend dan Brazilië."

Verstappen begon het seizoen met twee uitvalbeurten in de eerste drie races. Daarna was de Red Bull-coureur dominant. Begin vorige maand werd hij al wereldkampioen, terwijl er nog vier races te gaan waren. "Wie had dit gedacht na de start van het seizoen?", zei Verstappen.

"We hebben genoten van de momenten, maar we zijn ook alweer gefocust op volgend jaar. Het kan niet veel beter, maar je moet er toch naar zoeken. Mijn beste race was Spa dit jaar."

Verstappen hoeft eind februari pas weer in actie te komen als in Bahrein de testdagen op het programma staan. De eerste race van het nieuwe seizoen is op 5 maart in datzelfde land.

