Verstappen sluit seizoen in stijl af met onbedreigde zege in Abu Dhabi

Max Verstappen heeft zondag onbedreigd de Grand Prix van Abu Dhabi gewonnen. De Nederlandse wereldkampioen sloot zo het Formule 1-seizoen in stijl af met zijn vijftiende zege van het jaar.

In de strijd om de tweede plaats in de race én het kampioenschap trok Charles Leclerc aan het langste einde. De Ferrari-coureur bleef met een succesvolle eenstopstrategie Sergio Pérez nipt voor. De Mexicaan moest genoegen nemen met de derde plaats.

De vierde plek was voor Carlos Sainz, waarmee Ferrari ook de tweede plaats in het constructeurskampioenschap veilig stelde. Mercedes had nog een kleine kans om de Italianen voorbij te gaan, maar zag Lewis Hamilton uitvallen en George Russell als vijfde eindigen.

Sebastian Vettel eindige zijn laatste race in de Formule 1 met één puntje. Een eenstopstrategie leek voor de viervoudig wereldkampioen verkeerd uit te pakken, maar uiteindelijk kwam de Duitser van Aston Martin toch nog als tiende over de streep.

Daniel Ricciardo finishte in zijn voorlopig laatste race als negende. Mick Schumacher en Nicholas Latifi, die ook voorlopig afscheid nemen van de Formule 1, scoorden geen punten. Na een aanvaring tussen de twee kreeg Schumacher een tijdstraf en viel Latifi uit.

Uitslag GP Abu Dhabi 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Sergio Pérez (Red Bull)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. George Russell (Mercedes)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Esteban Ocon (Alpine)

8. Lance Stroll (Aston Martin)

9. Daniel Ricciardo (McLaren)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

Verstappen pakt bij de start meteen de controle

Verstappen hield Pérez bij de start en van zich af en kon de race vanaf dat oment zo'n 58 ronden lang controleren. Zijn Mexicaanse teammaat had niet de snelheid om de Nederlander te bedreigen een ook van de concurrenten van Ferrari en Mercedes kwam geen tegenstand.

In ronde 20 maakte Verstappen zijn enige pitstop. Toen dook Pérez nog wel even op in zijn spiegels, maar nadat die begon te klagen dat de Limburger hem ophield, verdween Verstappen aan de horizon.

Pérez zelf raakte verwikkeld in een strijd met Leclerc, die rechtstreeks invloed zou hebben op hun jacht op de tweede plaats in het kampioenschap. Ferrari haalde Leclerc niet binnen toen Pérez na een langzame pitstop in druk verkeer terecht kwam. De Monegask werd op een eenstopper gezet, met zijn enige stop in ronde 21. Pérez maakte twee stops.

Problemen voor beide Mercedes-coureurs

De Mercedes-coureurs speelden geen rol in die strijd. Hamilton verloor veel snelheid in de openingsfase nadat hij bij een inhaalpoging op Sainz over hoge kerbstone ging. Russell ging hem daarbij voorbij, net als Sainz eerder.

Later vocht de zevenvoudig wereldkampioen zich met een eenstoptrategie weer terug, zeker nadat Russell vanwege een onveilige pitstop een tijdstraf van vijf seconden kreeg. Uiteindelijk ging het door een hydraulisch probleem alsnog mis voor de zevenvoudig wereldkampioen.

Dat gebeurde achter de rug van Verstappen, én Pérez. Die moest na zijn tweede stop op jacht naar Leclerc voor de tweede plaats in de race én het kampioenschap. De Mexicaan kwam nét tekort om nog een aanval in te zetten op de Ferrari-coureur en moest zo genoegen nemen met de derde plaats.

De Formule 1 gaat nu een zomerstop in van drie maanden. Eind februari 2023 begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

