GP Abu Dhabi: Verstappen duidelijk favoriet in slotrace

Met de 22e en laatste Grand Prix van het Formule 1-seizoen komt er zondag een einde aan een succesvol jaar voor Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing. Ook in de slotrace van het jaar is de tweevoudig wereldkampioen favoriet om te winnen.

Wil Verstappen voor de vijftiende keer zegevieren dit seizoen, dan moeten er vanzelfsprekend wel een paar zaken goed verlopen. De eerste bochtencombinatie in Abu Dhabi kan bijvoorbeeld een scherprechter zijn, zo was ook te zien aan een grote crash bij de start van de Formule 2 zaterdag.

Als de Nederlander daar heelhuids doorheen komt en zijn auto de rest van de race blijft werken, is op basis van de vrije trainingen alleen Sergio Pérez een reële concurrent voor de zege.

De Ferrari is in Abu Dhabi wel snel, maar kampt met bandendegradatie. Dit fenomeen speelt op als het rubber te heet wordt en daardoor grip verliest. Als dat gebeurt gaat de auto meer glijden, wat weer tot slijtage leidt. Volgens Charles Leclerc, die als derde start, heeft zijn team wel flink gewerkt aan het probleem, maar het is al het hele seizoen hardnekkig bij Ferrari.

Charles Leclerc in de Ferrari op het Yas Marina Circuit. Foto: Getty Images

Strijd om tweede plaats in kampioenschap tussen Leclerc en Pérez

Leclerc moet wel naar voren, wil hij nog tweede worden in de eindstand bij de coureurs. Daarvoor is hij verwikkeld in een strijd met Pérez, met een gelijk aantal punten. Verstappen heeft beloofd zijn teammaat indien nodig te helpen, maar de Mexicaan moet zelf simpelweg voor Leclerc eindigen.

Daar kan de wereldkampioen normaal gesproken niet heel veel in betekenen, en een coureur met een Red Bull moet in Abu Dhabi ook gewoon in staat worden geacht om voor een Ferrari te finishen. Als Pérez dat op eigen kracht niet lukt, dan is de tweede plek voor Leclerc niet meer dan verdiend. De Monegask won ook meer races in 2022 dan de tweede coureur van Red Bull.

Pérez schudt Verstappen de hand na de kwalificatie in Abu Dhabi. Foto: Getty Images

Mercedes viel tegen in kwalificatie

Mercedes kwam in de kwalificatie niet geheel onverwacht veel tekort, op de Red Bulls én de Ferrari's. Bandenmanagement is een sterk punt van de auto van Lewis Hamilton en George Russell, dus in de race kunnen die in de aanval bij Leclerc en de andere Ferrari van Carlos Sainz. Red Bull, en dan vooral Verstappen, is waarschijnlijk te snel voor de Mercedessen.

Pirelli verwacht dat de meeste coureurs op de mediumbanden gaan starten. De snelste strategie zou dan een tweestopper zijn van medium naar twee keer hard, of van medium naar hard en dan weer medium. De softbanden worden niet in grote aantallen verwacht op het hete asfalt van het Yas Marina Circuit.

Veel coureurs nemen afscheid

De Grand Prix van Abu Dhabi staat verder vooral in het teken van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. In de Aston Martin rijdt hij de laatste Formule 1-race uit zijn succesvolle loopbaan (mits hij niet terugkeert, zoals Fernando Alonso en Michael Schumacher eerder deden). De Duitser start als negende.

Een aantal andere coureurs neemt onvrijwillig afscheid. Daniel Ricciardo rijdt zijn laatste race voor McLaren en is volgend jaar, mits hij tekent, reservecoureur bij Red Bull. Mick Schumacher doet hetzelfde voor Haas, en lijkt onderweg naar een reserverol bij Mercedes. Nicholas Latifi moet vertrekken bij Williams en maakt zich op voor een leven zonder Formule 1.

Verder zijn er nog twee coureurs die verkassen: Alonso rijdt zijn laatste race voor Alpine en gaat naar Aston Martin, Pierre Gasly neemt afscheid van AlphaTauri om Alonso bij Alpine te vervangen. Zo wordt er in de paddock zondag na de race veel afscheid genomen. Maar eerst moeten er nog 58 ronden worden geracet in Abu Dhabi. Dat begint om 14.00 uur (Nederlandse tijd).

Startopstelling GP Abu Dhabi

Max Verstappen (Red Bull Racing) Sergio Pérez (Red Bull Racing) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Esteban Ocon (Alpine) Sebastian Vettel (Aston Martin) Daniel Ricciardo (McLaren) Fernando Alonso (Alpine) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Mick Schumacher (Haas F1) Lance Stroll (Aston Martin) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) Kevin Magnussen (Haas F1) Pierre Gasly (AlphaTauri) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Alexander Albon (Williams) Nicholas Latifi (William)

