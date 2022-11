Hamilton kijkt uit naar laatste meters in stuiterende Mercedes W13

Lewis Hamilton rijdt dinsdag na de Grand Prix van Abu Dhabi nog een test met de Mercedes W13, en dan is de Brit helemaal klaar met "dit ding", zoals hij de minst succesvolle auto die het team sinds zijn komst in 2013 bouwde noemt.

Net nu Mercedes de opwaartse lijn had gevonden met een zege in Brazilië, keerde het stuiteren terug in de auto. Dat ondervonden Hamilton en zijn teamgenoot George Russell zaterdag in Abu Dhabi. Eerder in het seizoen werd de auto al flink geplaagd door gestuiter en het fenomeen porpoising. Bovendien was de W13 simpelweg langzaam, en ook dat keerde terug op het Yas Marina Circuit.

"We kwamen hier al heen met de verwachting dat het lastig zou worden, maar we hadden niet gerekend op een gat van acht tienden naar de poletijd van Max Verstappen", zei een teleurgestelde Hamilton zaterdag na de kwalificatie, waarin hij de vijfde tijd klokte.

"Op het rechte stuk verliezen we al zes tienden op de beste auto's. Ik heb alles gegeven, dus het is een verrassend resultaat", verklaarde de zevenvoudig wereldkampioen. "Hopelijk is ons tempo morgen in de race beter."

Hamilton verlaat de pitsstraat van Abu Dhabi in de Mercedes W13 Foto: Getty Images

Ook probleem met de remmen plaagt Mercedes

Nadat het gestuiter zeker sinds een regelaanscherping sinds de Belgische Grand Prix onder controle leek, ging de Mercedes in Abu Dhabi weer flink op en neer.

"Dat helpt de prestaties niet. Daarnaast hebben we temperatuurverschillen in de remmen, wat ons al het hele seizoen achtervolgt. We werken hard als team om dit allemaal op te lossen, ook voor volgend jaar. Maar ik kijk erg uit naar de laatste race van het seizoen."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Niet van plan om er ooit nog mee te rijden'

Dinsdag moet Hamilton vervolgens nog een keer komen opdraven voor een testdag in Abu Dhabi. Daarna is het echt klaar met de W13 en verschuift Mercedes de focus, zover het dat niet al had gedaan, volledig naar 2023.

"Ik kijk ook uit naar dinsdag einde middag, de laatste keer dat ik met dit ding het circuit op moet. Ik ben niet van plan om er daarna ooit nog mee te rijden", was Hamilton duidelijk.

Coureurs laten soms in hun contract opnemen dat ze hun auto krijgen aan het einde van het seizoen of na hun periode bij het team. "Deze laat ik zeker niet opnemen in mijn contract", grapte Hamilton.

Hij weet precies wat er aan schort ten opzichte van de Red Bull van Verstappen. "We hebben wel downforce, maar we moeten gewoon een veel efficiëntere auto bouwen. Iedereen in het team weet precies wat de problemen zijn en waar het mis is gegaan. Dus ik heb er vertrouwen in dat we volgend jaar een betere auto bouwen."

De Grand Prix van Abu Dhabi start zondag om 14.00 uur.

Eerder

Aanbevolen artikelen