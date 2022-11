Red Bull beleeft in Abu Dhabi tot nu toe een slotweekend waar het vooraf voor getekend zou hebben. Na de miskleunen in Brazilië draait het team van Max Verstappen in het Midden-Oosten weer op volle toeren om een zeer succesvol seizoen te bezegelen.

Het gaat niet meer om de knikkers op het Yas Marina Circuit. De sfeer is duidelijk een stuk minder geladen dan elf maanden geleden, toen Verstappen met Lewis Hamilton om de wereldtitel ging knokken.

In de haven liggen weer dezelfde bootjes, over de kade dreunt dezelfde onvermijdelijke housemuziek onvermoeibaar door, maar in de paddock voert moeheid de boventoon.

Red Bull heeft de beide titels al binnen en hoeft dit jaar de strijd niet aan te gaan met Mercedes, dat zaterdag in de kwalificatie tekort kwam op Verstappen en zijn teammaat Sergio Pérez. Die werden eerste en tweede. "Misschien ligt deze baan ze niet. Ik ben wel een beetje verrast", zei de regerend wereldkampioen na afloop.

De top drie na de kwalificatie. Foto: Getty Images

'Geen voorstelling gemaakt van zesde en zevende plaats'

Geen Lewis Hamilton dus in Verstappens spiegels, althans niet bij de start. Red Bull krijgt zo de kans om het seizoen, waarin al zestien keer werd gewonnen, in stijl af te sluiten. Toch gaf het team zichzelf een week geleden in Brazilië nog de nodige kopzorgen. In de eerste plaats was daar het matige tempo op het circuit van Interlagos.

"We kregen in die ene training de auto niet op orde en dat achtervolgde ons het hele weekend", oordeelde Christian Horner. Dat was niet de grootste zorg voor de Red Bull-teambaas. Ook smeulde het weigeren van de teamorder door Verstappen om Pérez voor te laten nog na.

Volgens Horner had het team zich geen voorstelling gemaakt van die situatie, met Verstappen op de zesde en Pérez op de zevende plaats. "We hebben dit scenario dus vooraf niet besproken en dat was onze schuld."

De aanpak van het team door het weekend heen in Abu Dhabi was duidelijk, met een statement op donderdag waarin het team vooral het boetekleed aantrok. Zaterdag benadrukten zowel Verstappen als Pérez uitvoerig dat ze geweldig hadden samengewerkt als team. Er komen nu drie maanden winterstop aan. Tijd genoeg om de kwestie voorgoed te laten doven.

Zelfs Toto Wolff niet te porren voor een relletje

Red Bull en vooral Pérez hebben ook het geluk dat er geen onderzoek meer komt naar de crash van de Mexicaan in Monaco eerder dit jaar, wat de aanleiding zou zijn geweest voor de teamorders-rel.

De andere teambazen zien het niet zitten om daarover nog een onderzoek in te laten stellen, wat wel nodig zou zijn. Alleen dan gaat de FIA het nog eens bekijken. "Maar we hebben de laatste tijd wel genoeg PR-crises rond dat team gehad", vond Toto Wolff. "We hebben er niet nog een nodig."

Het seizoen 2022 loopt duidelijk op zijn einde als zelfs teambazen niet meer te porren zijn voor een relletje. Na twee wintertests en 22 races is iedereen wel aan een beetje rust toe. Maar eerst nog de race van zondag. Verstappen gaat normaal gesproken onderweg naar zijn vijftiende zege van het seizoen.

Red Bull hoeft Ferrari normaal gesproken niet te vrezen

"Het tempo zit al het hele weekend goed. Vrijdag zagen de longruns er ook sterk uit. Ferrari en Mercedes hadden het lastig, ook al weten we niet wat die van vrijdag op zaterdag nog hebben aangepast", blikte Verstappen vooruit.

Charles Leclerc stelde wel dat Ferrari hard heeft gewerkt om de hardnekkige bandenslijtage van zijn auto aan te pakken. Maar als de recente races iets hebben geleerd, dan is het wel dat Ferrari Mercedes meer moet vrezen dan Red Bull Ferrari. Ook al starten Leclerc en Carlos Sainz vanaf de tweede startrij.

Sebastian Vettel rijdt in Abu Dhabi zijn laatste race.

'Ik voelde me extra gemotiveerd'

Zonder enorme chaos vooraan gaat het zondag dus vooral om Sebastian Vettel, die als viervoudig wereldkampioen de sport gaat verlaten. De vele warme woorden en mooie anekdotes over de Duitser geven het weekend tot nu toe toch de kleur die een coureur van zijn status verdient.

Zelf deed hij ook duit in het zakje door misschien wel zijn beste kwalificatie van het seizoen te rijden. "Ik voelde me extra gemotiveerd en had het idee dat ik wat extra's in me had", vertelde Vettel na afloop. De coureur die in 2010 zijn eerste wereldtitel pakte in Abu Dhabi, weet dat er in de slotrace nog steeds van alles kan gebeuren. "Ik ga er daarom vol voor morgen."