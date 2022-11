Pérez blij met tow van Verstappen: 'Hij heeft uitstekend werk voor mij geleverd'

Sergio Pérez was zaterdag na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi lovend over Max Verstappen. De Mexicaan eindigde achter de Nederlanders als tweede, maar profiteerde wel van een zogeheten tow die hij van zijn teamgenoot kreeg.

Het was eigenlijk de bedoeling dat Verstappen Pérez al aan het begin van Q3 een tow - een slipstream op het rechte stuk - zou geven, maar omdat de auto van de tweevoudig wereldkampioen stilviel lukte dat niet. Een paar minuten later profiteerde Pérez wél van de extra topsnelheid die hij dankzij Verstappen had gekregen.

"Max heeft geweldig werk geleverd", zei de 32-jarige Pérez, die in Brazilië nog overhoop met Verstappen lag, na de kwalificatie. "We hebben tijdens onze laatste run perfect samengewerkt als team."

De relatie tussen Verstappen en Pérez lag sinds de race van zondag in São Paulo onder een vergrootglas. In de slotfase van de Grand Prix weigerde Verstappen gehoor te geven aan een teamorder om Pérez voorbij te laten. Verstappen zei toen kort na de race al dat hij indien mogelijk Pérez wel zou helpen bij de slotrace in Abu Dhabi.

Pérez knokt met Leclerc om tweede plek

Pérez kan de hulp van Verstappen goed gebruiken, aangezien hij in het kampioenschap strijdt om de tweede plek met Ferrari-coureur Charles Leclerc. Beiden beginnen met 290 punten aan de slotrace, maar omdat Leclerc meer races dan Pérez heeft gewonnen eindigt de Monegask bij een gelijk puntenaantal bovenaan.

"We hebben een goede uitgangspositie, maar we moeten de klus morgen nog afmaken", vervolgde Pérez, die bezig is aan het beste seizoen uit zijn loopbaan. "Het wordt een heel interessante race zondag, vooral ook omdat we weten dat Ferrari en Mercedes weer sterk gaan zijn."

Achter het Red Bull-duo beginnen Ferrari-coureurs Leclerc en Carlos Sainz op de derde en vierde plek. Lewis Hamilton (vijfde) en George Russell (zesde) vormen namens Mercedes de derde startrij. De Grand Prix van Abu Dhabi begint zondag om 14.00 uur.

