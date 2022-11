Auto Verstappen viel stil vlak voor snelste tijd in kwalificatie: 'Waren beetje bang'

Max Verstappen was opgelucht nadat hij zaterdag poleposition had veroverd in Abu Dhabi. Het had weinig gescheeld of de tweevoudig wereldkampioen had helemaal geen gooi om de eerste plaats voor de slotrace kunnen doen. Zijn auto viel vlak voor het beslissende deel van de kwalificatie uit.

"We waren daardoor een beetje bang geworden", zei Verstappen direct na afloop op het Yas Marina Circuit. "We hebben de auto helemaal opnieuw moeten starten. Gelukkig waren beide ronden goed."

Na de strubbelingen was Verstappen een klasse apart in het beslissende deel van de kwalificatie. Met een tijd van 1.23,824 was hij de enige coureur die onder de 1.24 dook. Zijn teamgenoot Sergio Pérez eindigde als tweede (1.24,052) en Charles Leclerc werd derde (1.24,092).

"Ik ben blij dat beide auto's op de eerste rij staan", zei Verstappen diplomatiek een week na de ruzie met Pérez in Brazilië. "We willen de race winnen, maar ook met 'Checko' als tweede in de stand eindigen. Dit is een geweldige begin voor morgen."

Voor Verstappen was het zijn zevende poleposition van het seizoen en zijn twintigste poleposition in zijn loopbaan. Dit jaar wist hij vier van de zeven polepositions te bekronen met de overwinning, waaronder in Nederland, Japan en Mexico.

De race in Abu Dhabi gaat zondag om 14.00 uur (Nederlandse tijd) van start. Vorig jaar ging Verstappen in een knotsgekke race aan de haal met de overwinning op het Yas Marina Circuit. In de slotronde passeerde hij zijn rivaal Lewis Hamilton en legde hij beslag op zijn eerste wereldtitel.

