Verstappen pakt pole voor slotrace in Abu Dhabi, teamgenoot Pérez tweede

Max Verstappen start de Grand Prix van Abu Dhabi zondag vanaf poleposition. Zijn teamgenoot Sergio Pérez begint op het Yas Marina Circuit vanaf de tweede startplaats.

Verstappen klokte in het slotdeel van de kwalificatie een 1.23,824 en was daarmee 0,228 seconde sneller dan zijn Mexicaanse teamgenoot.

De Mercedes-coureurs konden het tempo vooraan niet volgen in de kwalificatie. Lewis Hamilton gaf met de vijfde tijd bijna zeven tienden toe op Verstappen. George Russell was drie duizendsten langzamer dan zijn teamgenoot.

Sebastian Vettel reed in zijn laatste kwalificatie naar de negende startplaats, waarmee hij zijn beste startpositie in 2022 evenaarde. De Duitser van Aston Martin neemt zondag afscheid van de Formule 1. In veel kwalificaties dit jaar eindigde de Duitser buiten de top tien, maar in Abu Dhabi maakte Vettel indruk.