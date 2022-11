Christian Horner en Mattia Binotto koesteren warme herinneringen aan Sebastian Vettel, die dit weekend in Abu Dhabi afscheid neemt van de Formule 1. Beide oud-teambazen waren zaterdag vol lof over de viervoudig wereldkampioen.

"Hij kwam bij ons binnen met een beugel en een raar kapsel", vertelde Red Bull-teambaas Christian Horner over de entree van de Duitser bij zijn team.

"Maar hij groeide al snel uit tot een echte professional. En hij was ontzettend aardig voor iedereen. Sebastian nam bijvoorbeeld altijd chocola mee voor de receptioniste."

Binotto zei dat Vettel Ferrari veel heeft gebracht als mens. "We houden nog steeds van hem. En onze fans hebben Sebastian ook voor altijd in hun harten gesloten. Het waren geweldige jaren, en we zijn blij dat we hem in ons team hebben gehad. Hij was een geweldige coureur."

'Sebastian kon iedereen nadoen'

Horner prees ook de humor van de Duitser. "Hij is een fantastische persoonlijkheid. Al snel kon hij iedereen nadoen. Hij ontwikkelde een geweldig Cockneyaccent (Oost-Londen, red) , maar had ook een goeie Nigel Mansell in huis. Jean Todt kon hij ook geweldig nadoen."

Vettel werd met Red Bull vier keer wereldkampioen: van 2010 tot en met 2013. "Het is geweldig wat we met hem hebben bereikt. In 2013 was hij van een andere planeet. Sebastian is een van de beste coureurs ooit. Dat het daarna minder ging, doet daar niets aan af."

Christian Horner en Sebastian Vettel in 2009, hun eerste jaar samen. Foto: Getty Images

Ook Binotto vindt dat Vettel heeft gefaald bij Ferrari

Na de stap naar Ferrari in 2015 won Vettel nog wel veertien races, maar toch vindt Vettel zelf dat hij heeft gefaald door geen titel te pakken met het Italiaanse team.

"Hij heeft daar gelijk in, zo eerlijk moet je zijn", vond Binotto. "Het doel was kampioen worden. We kwamen er in 2017 en 2018 dichtbij, maar het lukte niet. Dus is het falen. We hebben als team ook gefaald in die jaren."

Sinds 2019 verschoof binnen Ferrari langzaam de aandacht naar Charles Leclerc. Vettel beleefde vooral met de slechte auto van 2020 een zeer moeizaam jaar, waardoor Binotto uiteindelijk besloot hem te vervangen door Carlos Sainz.

"Dat was een van de moeilijkste beslissingen uit mijn loopbaan", blikte de Italiaan terug op het niet-verlengen van Vettels contract. "Het was echt heel lastig voor me. Dat zal ik me altijd herinneren."

Mattia Binotto en Sebastian Vettel in 2020, het laatste jaar van de Duitser bij Ferrari. Foto: Getty

'Hij stond lammeren uit een schaap te trekken'

Maar nu Vettel stopt, komen vooral de goede herinneringen boven. Daarvan heeft Horner er genoeg.

"Ik weet nog dat hij een keer bij ons op het platteland bleef slapen. Er was een boer in de buurt die lammeren kreeg. Sebastian ging daar toen heen om te helpen. Stond hij samen met de boer lammeren uit een schaap te trekken. Volgens mij had die boer geen idee wie hij was."