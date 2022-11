Verstappen tweede achter teammaat Pérez in slottraining Abu Dhabi

Max Verstappen heeft zaterdag in de derde vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi de tweede tijd genoteerd. Zijn teamgenoot Sergio Pérez was de snelste op het Yas Marina Circuit.

In zijn laatste poging op nieuwe softbanden ging Verstappen bij het opgaan van het rechte stuk te wijd, waardoor hij over de kerbstones moest. Daardoor verloor hij de nodige snelheid op het rechte stuk dat volgde. De Nederlander kwam zodoende tot een tijd van 1.25,134.

Pérez was 0,152 seconden sneller. De derde tijd was voor Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes ruim twee tienden toegaf op de Mexicaan. George Russell reed in de andere Mercedes de vierde tijd.