Binotto 'relaxed' over positie bij Ferrari: 'We hebben onze doelen bereikt'

Ondanks sterke geruchten deze week in de Italiaanse pers, houdt Ferrari-teambaas Mattia Binotto er vertrouwen in dat hij volgend seizoen aan mag blijven bij het topteam.

"Ik ben er relaxed over", antwoordde de Italiaan zaterdag in Abu Dhabi op de vraag of hij in 2023 nog teambaas is bij Ferrari.

"Uiteraard neem ik de beslissing niet, maar ik heb altijd goede gesprekken met onze voorzitter John Elkann", voegde Binotto toe.

Hij nam direct contact op met Elkann toen eerder in de week door sportkrant Gazzetta dello Sport werd geschreven dat Binotto zou worden vervangen door de huidige Alfa Romeo-teambaas Fred Vasseur. Dat werd door Ferrari ontkent in een statement.

"We hebben het erover gehad. De beste manier om de speculaties te stoppen was dat statement. Want dat zijn het: speculaties."

'Er is veel passie, en daarom is er ook veel kritiek'

Volgens Binotto hoort het bij Ferrari dat er altijd veel geruchten zijn en kritiek is. "Zei Sebastian Vettel niet eens dat iedereen diep van binnen Ferrarifan is? Ook als ze dat ontkennen? Daar komt dit door. Er is zo veel passie, maar daardoor is iedereen ook kritisch. Zo krijg je dit soort geruchten. Dat is altijd al zo geweest."

"We hebben uiteraard onze ups en downs gehad door het seizoen heen, maar niemand had verwacht dat we aan het jaar zouden beginnen met de snelste auto", stelde de geboren Zwitser.

"We hebben daarmee het doel bereikt om weer competitief te zijn, na twee zware jaren voor Ferrari. Natuurlijk worden er ook zwaktes blootgelegd, maar die proberen we aan te pakken."

Binotto aan de pitmuur met sportief directeur Laurent Mekiés. Foto: Getty Images

Ferrari wil vooral racetempo verbeteren

De grootste zwakte is momenteel het tempo dat Ferrari in de races kan rijden. De banden slijten te snel. "In de kwalificatie zijn we razendsnel, maar onze racepace is niet goed genoeg. Als je in de race heel snel bent, wordt het strategisch ook allemaal een stuk makkelijker", koppelde Binotto de twee grote problemen voor zijn team aan elkaar.

"Dus we laten ons niet door dit soort geruchten afleiden en zijn gewoon volop gefocust op 2023."

