Horner: 'Ricciardo komt niet naar Red Bull als potentiële vervanger van Pérez'

Het lijkt een kwestie van tijd dat Daniel Ricciardo wordt aangekondigd als derde coureur bij Red Bull Racing. De Australiër moet alleen nog tekenen, maar als hij dat doet is de oud-coureur van het team geen potentiële vervanger van Sergio Pérez.

"Nee, zo zit zijn contract niet in elkaar", reageerde teambaas Christian Horner zaterdagochtend in Abu Dhabi. "We hebben 'Checo' vastgelegd voor de komende twee seizoenen."

"Als Helmut het zegt, dan zal het wel zo zijn. Hij was enthousiast", zei de Brit lachend. "Maar Daniel moet nog tekenen. Het is onwaarschijnlijk, maar als hij dat niet doet gaat het niet door."

Volgens Horner is het jammer dat Ricciardo's prestaties de laatste jaren wat zijn ingezakt. "Maar hij is nog altijd een van de grootste namen. Wij doen als Red Bull veel showruns met Formule 1-auto's over de hele wereld. Iemand met zijn profiel in huis hebben, is dan heel waardevol voor Red Bull."