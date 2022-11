Verstappen en Red Bull kunnen seizoen in stijl afsluiten in Abu Dhabi

Max Verstappen en Red Bull hadden vrijdag in de tweede vrije training in Abu Dhabi de snelheid om het Formule 1-seizoen dit weekend in stijl te kunnen afsluiten. Na het moeizame weekend in Brazilië is de wereldkampioen met zijn RB18 op het Yas Marina Circuit duidelijk weer de te kloppen auto.

De tweede training vrijdag bij ondergaande zon was veel representatiever dan de eerste training, waarin bovendien veel coureurs hun auto af moesten staan. Dat gold ook voor Verstappen, die toekeek hoe Liam Lawson (20) met zijn auto onderweg was. "Hij deed het kalm en steady, dus dat was goed", oordeelde de wereldkampioen over de Nieuw Zeelandse jongeling.

In de tweede training nam Verstappen het stuur zelf over, en direct lag hij op tempo. Waar Red Bull op Interlagos nog moeite had om de toon te zetten, deed de Limburger dat nu wel. Hij was de snelste op de softbanden, met een 1.25,146 en was ook qua racetempo imponerend.

Gemiddelden long runs 1. Verstappen (medium, 6 ronden): 1.30,4

2. Russell (medium, 5 ronden): 1.30,8

3. Pérez (medium, 6 ronden): 1.30,8

4. Hamilton (medium, 4 ronden): 1.30,9

Ferrari in de problemen op racetempo

De beide Ferrari-coureurs deden geen representatieve run op de mediumbanden. Carlos Sainz deed dat wel op de softs, waarmee hij over zeven ronden tot een gemiddelde van 1.31,1 kwam. De Spanjaard miste wel de eerste training: "daarom moest ik best veel tijd inhalen. Ik denk wel dat ik nog wat marge over heb om morgen beter te worden."

Leclerc was somberder gestemd. Ferrari lijkt zoals gewoonlijk een goede kans te maken in de kwalificatie, maar zodra er langer moet worden gereden krijgt de auto last van degradatie. De banden worden dan te heet en verliezen grip. Daardoor gaat de auto meer glijden, wat weer tot slijtage leidt. "Dat was wel verwacht", zei de Monegask na afloop. "Maar het lijkt er daarom wel op dat de competitie ons een stap voor is."

Mercedes beter dan verwacht

George Russell en Lewis Hamilton waren donderdag nog voorzichtig in hun voorspelling, omdat de baan in Abu Dhabi in hun ogen duidelijk beter bij de Red Bull en misschien ook wel de Ferrari past. Dat denken ze na de training over Verstappen nog steeds, maar Mercedes zit duidelijk voor Ferrari.

"De auto voelde snel", zei Russell. "Ik denk wel dat Red Bull over één ronde sneller is. En op racetempo nog meer. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar als ik ons vergelijk met Ferrari, dan ziet het er redelijk uit. We moeten mee kunnen strijden om de eerste drie plekken in de kwalificatie."

Hamilton stelde dat hij door verschillende afstellingswisselingen moeite heeft om de banden op de juiste temperatuur te krijgen. "Dat is nog een beetje een muntje opgooien momenteel. Dus daarmee moeten we aan de slag. Maar verder denk ik dat we competitief zijn."

Mercedes zal zich in de kwalificatie vooral moeten richten op Ferrari, dat over een ronde nog wel nipt sneller lijkt dan Mercedes. Van de Italianen is bovendien bekend dat er nog de nodige betrouwbaarheidsproblemen spelen rond de motor, dus die zetten vaak de grootste stap in vermogen als ze van training naar kwalificatie gaan.

'Ben heel blij'

Maar Red Bull en dan vooral Verstappen zit er dus voor. Dat was reden voor blijdschap bij de Nederlander. "Ik ben heel blij hoe de sessie is verlopen. We hebben in de tweede training wat dingen geprobeerd en dat pakte vooral goed uit voor de longruns."

"Qua weer is de tweede training toch meer gelijk aan wat we in de kwalificatie en race krijgen. We gaan nog wel wat dingen verfijnen van vandaag op morgen, maar we zouden competitief moeten zijn in de kwalificatie en de race."

Pérez, die in Abu Dhabi met Leclerc strijd om de tweede plaats in het kampioenschap, was ook tevreden. Al wil de Mexicaan zijn kwalificatietempo nog wel verbeteren. "We zijn nog naar de beste balans aan het zoeken, maar we hebben genoef informatie voor zaterdag en belangrijker, voor zondag. We zijn competitief op de longruns, maar over één ronde moeten we nog wat tijd vinden. Maar het is hier vooral belangrijk om een goed racetempo te hebben."

Tijdenschema GP van Abu Dhabi Derde vrije training: zaterdag 11.30 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur.

Race: zondag 14.00 uur

