Verstappen ruim de snelste in tweede training GP van Abu Dhabi

Max Verstappen heeft vrijdag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi ruim de snelste tijd neergezet. De regerend wereldkampioen bleef op het Yas Marina Circuit zijn naaste concurrenten George Russell en Charles Leclerc voor.

De Nederlander reed een tijd van 1.25,146 bij een ondergaande zon in Abu Dhabi. Russell, die vorige week nog won in Brazilië, moest met zijn Mercedes 0,341 seconde toegeven op Verstappen. Leclerc was bijna een halve seconde langzamer.

De vierde tijd was voor Lewis Hamilton, die met zijn Mercedes zes tienden langzamer was dan Verstappen. Ook Sergio Pérez kwam met een tijd die zeven tienden langzamer was dan zijn teamgenoot niet in de buurt.