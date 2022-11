Formule 1 lanceert speciale raceklasse om vrouwen meer kansen te geven

De Formule 1 begint in 2023 een speciale raceklasse die erop gericht is vrouwen hogerop te krijgen in de autosport. Vrouwelijke coureurs moeten in de F1 Academy worden klaargestoomd voor de W-Series, de Formule 3, de Formule 2 en uiteindelijk de Formule 1.

De F1 Academy die vrijdag in Abu Dhabi werd gepresenteerd is geen vervanger van de W-Series, de al bestaande raceklasse voor vrouwen. Deze klasse gaat in 2023 normaal gesproken weer verder, nadat de laatste races waren geschrapt vanwege financiële problemen.

In de F1 Academy komen vijf teams in actie, die allemaal drie auto's aan de start brengen. Bij elk evenement worden drie races afgewerkt. Er komen in totaal zeven evenementen in 2023. De kalender wordt nog bekendgemaakt.

De teams gaan zelf de coureurs selecteren. De vrouwelijke coureurs kunnen worden gescout in diverse lagere raceklassen, waaronder ook de kartsport. Als auto wordt de Tatuus T421 ingezet, een wagen die normaliter in Europa wordt gebruikt voor de Formule 4.

"Het is voor vrouwelijke coureurs heel moeilijk om geld te vinden om te racen", laat CEO Bruno Michel van de nieuwe klasse weten. "De Formule 1 zal daarom een budget van 150.000 euro per auto beschikbaar stellen. Dat is een fractie van de gebruikelijke kosten in een normale raceklasse. De teams moeten de rest van het budget ophoesten."

De Nederlandse Beitske Visser (27) won in Singapore de laatste race in de W-Series. Foto: Getty Images

'We willen alles doen wat we kunnen'

"Iedereen moet de kans te krijgen om haar dromen te volgen en potentieel te benutten", laat Formule 1-CEO Stefano Domenicali weten. "We willen als Formule 1 alles doen wat we kunnen om meer mogelijkheden en routes voor vrouwen te creëren in deze geweldige sport."

"Dit programma biedt ze alles om omhoog te klimmen naar de Formule 3, hopelijk de Formule 2 en uiteindelijk de Formule 1", vervolgt de Italiaan. "Hoe meer kansen er zijn, hoe beter. Dit is ontworpen als een extra route voor coureurs om succesvol te worden."

