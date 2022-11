Ricciardo dicht bij terugkeer naar Red Bull Racing als reservecoureur

Daniel Ricciardo is nadrukkelijk in beeld om als reservecoureur terug te keren bij Red Bull Racing. De voormalige teamgenoot van Max Verstappen rijdt dit weekend in Abu Dhabi zijn laatste race voor McLaren en heeft nog geen stoeltje voor 2023.

Helmut Marko van Red Bull Racing liet vrijdag aan Sky Deutschland weten dat Ricciardo in dienst komt bij het team als derde coureur. Een woordvoerder van het team wilde dat nog niet bevestigen: "Hij heeft nog niet getekend, het is een beetje prematuur."

Ricciardo nam na 2018 afscheid van Red Bull en verkaste naar Renault. Na redelijke successen bij het Franse team stapte de Australiër in 2021 over naar McLaren. Ricciardo won vorig jaar in Monza weliswaar een race voor het Britse team, maar zijn resultaten vallen verder tegen. Landgenoot Oscar Piastri is in 2023 zijn vervanger.

"Er is wel vooruitgang", zei Ricciardo donderdag desgevraagd over zijn toekomst. "Het is nog niet bevestigd, maar er zit vooruitgang in. Hopelijk zien jullie mijn knappe gezicht volgend jaar in zekere zin weer in de paddock."

Red Bull heeft Lawson al vastgelegd als reservecoureur

Red Bull heeft voor 2023 ook de twintigjarige Liam Lawson in dienst als reservecoureur. De Nieuw-Zeelander reed vrijdag in Abu Dhabi in de auto van Verstappen en reed verdienstelijk de vijfde tijd in de eerste vrije training.

Een reservecoureur is naast invaller ook inzetbaar in de simulator op de fabriek, waarmee de afstelling van de auto's wordt voorbereid.

Wereldkampioen Verstappen ligt tot en met 2028 vast bij Red Bull Racing. Teamgenoot Sergio Pérez verlengde zijn contract eerder dit seizoen en blijft tot en met 2024.

