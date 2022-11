Mercedes-coureurs snel in eerste training Abu Dhabi, Verstappen kijkt toe

Terwijl Max Verstappen toekeek reden de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Grorge Russell vrijdag sterke tijden in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Abi Dhabi. Red Bull gaf jongeling Liam Lawson de kans in de auto van de wereldkampioen.

Hamilton reed met de softbanden een 1.26,633 op het Yas Marina Circuit en was daarmee twee tienden sneller dan teammaat Russell. Charles Leclerc werd in zijn Ferrari nipt derde op 0,255 seconde van Hamilton.

Sergio Pérez klokte in de andere Red Bull de vierde tijd. De Mexicaan gaf ruim drie tienden toe op de snelste Mercedes. Lawson noteerde in de auto van Verstappen knap de vijfde tijd, op een halve seconde van Hamilton. Verstappen luisterde vanuit de Red Bull-pitbox mee met de vorderingen van de twintigjarige Nieuw-Zeelander

Voor Sargeant was het zaak om minimaal 100 kilometer, of 20 ronden te rijden op het Yas Marina Circuit. De Amerikaan is volgend jaar in principe vaste coureur bij Williams, maar moet daarvoor nog wel zijn superlicentie halen. De 100 kilometer zijn goed voor een punt, al hij spinde hij wel in een van zijn uiteindelijk 23 ronden. Zijn snelste ronde was goed voor de vijftiende tijd.