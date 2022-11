Delen via E-mail

Nu de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi voorbij is, kunnen onze verslaggevers Patrick Moeke en Joost Nederpelt een voorspelling doen voor de race van zondag. Wat denken deze experts? En wat denk jij? Laat je licht schijnen op ons reactieplatform NUjij.

Joost: "Verstappen gaat een gemakkelijke race tegemoet, mits alles goed verloopt uiteraard. Hij is sneller dan Pérez, die weer sneller is dan de Ferrari's. Eigenlijk verwacht ik best een saaie race, die Verstappen domineert, waarin Verstappen zijn teammaat ook niet hoeft te helpen en waarin Mercedes uiteindelijk langs de Ferrari's gaat. Eigenlijk wordt het een soort samenvatting van de tweede seizoenshelft, op Brazilië na dan."

Patrick: "Ik denk dat Max Verstappen zondag een eenvoudige overwinning gaat boeken. De Red Bull oogt al vanaf de eerste training ijzersterk in Abu Dhabi, dus het zou me verbazen als dat beeld tijdens de race opeens anders gaat zijn. Ook Pérez is sterk bezig dit weekend, hem zie ik als tweede eindigen. Lewis Hamilton knokt zich ten koste van de Ferrari-coureurs naar voren en completeert het podium."