Sebastian Vettel neemt na de Grand Prix van Abu Dhabi afscheid van de Formule 1. De Duitse viervoudig wereldkampioen kijkt na zeventien seizoenen in de koningsklasse uit naar rust. Maar zijn concurrenten gaan hem missen.

"Hij komt toch weer terug. De Formule 1 zuigt je altijd weer naar binnen." Lewis Hamilton kan het zich niet voorstellen dat Vettel lang wegblijft. De Brit schoof donderdag aan voor een persconferentie op het Yas Marina Circuit, naast Vettel en Fernando Alonso.

"Ik vraag me weleens af waarom ik nog doorga. Dat is toch ook omdat Fernando en Sebastian er ook nog zijn. Al gaan we Sebastian nu helaas verliezen."

En Vettel weet zelf waarom. Hij is vooral klaar met het leven via een schema. Het steeds maar dingen moeten, dat gaat de Duitser tegenstaan.

"Ik ga eerst even niets doen. De Formule 1 stond zo lang centraal in mijn leven. Ik ga het daarom ook wel missen. Maar geen kalender waaraan ik me moet houden, daar kijk ik erg naar uit."

Vettel draait sinds 2007 elk weekend dezelfde film af. "Ik kan dit inmiddels, ik wil niet zeggen slapend doen, maar het is vooral routinewerk. Zo'n donderdag op het circuit ook. Ik wil mezelf weer eens verrassen, en heb straks meer ruimte voor dingen waar ik nooit tijd voor had. "

"Maar we moeten maar aan Fernando vragen hoe het voelt om gestopt te zijn. Die weet hoe het is".

Hamilton, Alonso en Vettel tijdens de persconferentie in Abu Dhabi. Foto: Getty Images

'Was met mijn hoofd niet meer bij de Formule 1'

Alonso wees vooral op de andere uitdagingen die hij aan wilde gaan. De 24 uur van Le Mans, IndyCar, de Dakar-rally, de Spanjaard deed het allemaal sinds zijn eerste afscheid in 2019.

"Ik was ook met mijn hoofd niet helemaal niet meer bij de Formule 1, maar kwam toch terug vanwege de nieuwe regels die in 2021 zouden ingaan. Dat werd een jaar later, maar ik kwam toch terug", lachte de Spanjaard.

Alonso gaat Vettel missen. "Het wordt raar om hem er niet bij te hebben. We hebben zulke mooie dingen gedeeld, fraaie gevechten gehad. Soms ging dat om het kampioenschap, soms om de zevende plaats. Ik heb van elk gevecht genoten. Er was altijd respect."

Volgens Alonso is zijn loopbaan voor altijd verbonden aan die van de viervoudig wereldkampioen. "Onze namen horen bij elkaar, we zijn aan elkaar gelinkt. Zeg je mijn naam, dan noem je ook die van Sebastian. We hebben zo veel gevechten gehad."

Vettel moet adrenalinestoot nu uit een tractor halen

Vettel gaat dus gemist worden, ook door Hamilton. Ook al hadden de twee niet altijd een goede relatie. "Ik moet toch denken aan onze aanvaring in Bakoe in 2017", herinnert Vettel zich. "Toen je tegen me aanreed ja", reageert Hamilton lachend. "Sindsdien is onze vriendschap wel beter geworden."

Hamilton vraagt zich sowieso af wat Vettel nu gaat doen. "Formule 1 rijden geeft zo'n enorme adrenalinestoot. Dat gaat die tractor op zijn boerderij niet geven. Ja, hij heeft een tractor inderdaad", lachte de Brit naar Vettel, die instemmend knikte.

Verder haalden de coureurs vooral mooie herinneringen op aan Vettel. Ricciardo was bijvoorbeeld verbaasd over de dadendrang van zijn oude teamgenoot. "Hij wilde de concurrenten niet gewoon verslaan, nee hij moest ze echt vermorzelen. Dat liet voor mij toch zien dat hij een echt competitief beest is. Maar buiten de auto is hij een ontzettend belangstellend en aardig persoon."

Max Verstappen heeft een speciale herinnering aan Vettel. Foto: Getty Images

Vettel stuurde een brief aan Leclerc

Dat werd beaamd door een andere oud-teamgenoot. Charles Leclerc maakte in zijn tijd als Formule 2-coureur al veel uren in de Ferrari-simulator om afstellingen te bepalen voor Vettel en Kimi Raïkkönen. "Ik dacht dat Sebastian dat helemaal niet doorhad of met mij bezig was, maar opeens kreeg ik een brief van hem waarin hij me bedankte voor het harde werk."

Leclerc was daarna twee jaar lang teamgenoot van Vettel bij Ferrari. "Ik heb zo veel geleerd. Het respect is ook nooit verdwenen. Dat is heel anders dan met andere teamgenoten, die zijn er altijd op uit om je te verslaan. Sebastian niet. Die is echt altijd bereid om je te helpen. Hij zal zeker gemist worden."

'Hij stond op me te wachten'

Max Verstappen herinnert zich de felle duels die hij zeker in zijn eerste jaren uitvocht met Vettel. Maar de belangrijkste herinnering komt uit 2021, na zijn beruchte crash met Hamilton.

"Ik zal dat nooit vergeten. Ik kwam na die crash terug uit het ziekenhuis, mijn motorhome stond op het circuit. Daar stond Sebastian me op te wachten. Die stond daar gewoon. Hij wilde weten hoe het met me ging, of ik oké was."

Vettel is volgens Verstappen "echt een goed persoon". "Ik ga dit weekend ook een helm met hem ruilen. Dat is een mooie om te hebben in de collectie. En Sebastian gaat lekker genieten en tijd doorbrengen met zijn familie."