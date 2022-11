Pérez ontkent dat hij opzettelijk is gecrasht in kwalificatie GP Monaco

Sergio Pérez heeft donderdag ontkend dat hij eerder dit jaar opzettelijk is gecrasht in de kwalificatie van de Grand Prix van Monaco. Volgens verschillende media zou die crash de aanleiding voor Max Verstappen zijn geweest om bij de Grand Prix van Brazilië de Mexicaan niet voorbij te laten.

De 32-jarige Pérez ging in Monaco in de slotfase van het derde deel van de kwalificatie in de rondte bij Portier, de bocht voor het ingaan van de tunnel. De Mexicaan, die op dat moment op de derde plek voor Verstappen stond, kwam niet meer weg, waardoor de sessie voortijdig ten einde kwam.

Zondag in Brazilië kreeg Verstappen in de slotronde de opdracht om Pérez voorbij te laten, waarna de Nederlander direct aangaf dat hij zo zijn eigen redenen had om daar geen gehoor aan te geven. Volgens onder meer De Telegraaf zou de crash van Pérez in Monaco, die dat bewust zou hebben gedaan, daar de hoofdreden voor zijn geweest.

Pérez ontkende donderdag op een persconferentie stellig dat hij in Monaco bewust was gecrasht. "Iedereen maakt fouten in Monaco. Je kan het ook aflezen uit de data. Vandaag de dag is alle informatie beschikbaar. Ik crashte in die ronde ook al bijna in de eerste bocht. Fouten liggen daar op de loer en zeker in de kwalificatie. Het is absoluut niet zo dat ik het opzettelijk heb gedaan."

Pérez wil niet bevestigen dat Verstappen hem beschuldigt

Pérez wilde niet vertellen of Verstappen hem er inderdaad van verdacht dat hij bewust was gecrasht in Monaco. "We hebben intern besproken wat er in São Paulo is gebeurd", vervolgde Pérez.

"Om het teambelang voorop te stellen, hebben we afgesproken dat het gesprek wat we daar hebben gevoerd ook echt binnenskamers blijft. We willen dit nu achter ons laten en met een frisse blik naar de toekomst kijken."

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi, het laatste raceweekend van het seizoen, begint vrijdag om 11.00 uur (Nederlandse tijd). De race staat zondag om 14.00 uur op het programma. Verstappen is al ruim een maand zeker van zijn tweede wereldtitel.

