Max Verstappen is flink geschrokken van de vele haatreacties en bedreigingen die hij en zijn familie hebben ontvangen na de tumultueus verlopen Grand Prix van Brazilië. De Nederlander ging donderdag in Abu Dhabi uitgebreid in op het voorval en de nasleep van het incident waarbij hij teamorders negeerde.

De 25-jarige Verstappen weigerde zondag in São Paulo om teamgenoot Sergio Pérez in de slotronde voorbij te laten gaan. Verstappen is al ruim een maand zeker van zijn tweede wereldtitel, terwijl Pérez nog knokt om de tweede plaats in het kampioenschap.

"Toen we naar Brazilië gingen, dacht ik dat we gewoon zouden gaan racen", vertelt Verstappen. "We hadden niets afgesproken over het wisselen van posities. Dat kwam pas in de laatste ronde. Tot die tijd heb ik er niks over gehoord, echt nul. Ze hadden moeten weten dat ik dat niet zou doen, maar achteraf gezien hadden we natuurlijk wel eerder erover moeten praten."

'Ben altijd een goede teamgenoot geweest'

Verstappen baalde na afloop vooral van het beeld dat van hem in de media ontstond. "Ik ben altijd een goede teamgenoot geweest, altijd bereid om te helpen", vervolgt hij. "We moeten gewoon open zijn en beter communiceren. Na afloop zag het er voor mij slecht uit in de media, maar niemand had het volledige beeld. Dat voelde raar. Niemand weet hoe het echt zit."

"Ze moeten toch iets negatiefs vinden, want over de resultaten kun je niet veel zeggen", voegt hij cynisch toe.

Verstappen wilde zondag alleen kwijt dat hij zijn redenen had om Pérez niet voorbij te laten en ging niet in op wat die redenen dan precies zouden zijn. "Het ging mij niet om die zesde plaats", zegt Verstappen daar donderdag over. "Het was om iets dat eerder is gebeurd. Dat heb ik aan het team uitgelegd en zij begrepen dat. Maar wat het is zeggen we niet. Iedereen is het er nu in ieder geval over eens."

Voor het blok gezet

Volgens Verstappen wist het team dat hij met een voorval in zijn maag zat dat eerder in het seizoen plaatsvond. "Dat heb ik altijd gezegd. Ze wisten wat mijn problemen waren en dat hebben ze in Brazilië fout aangepakt. We hadden dat met zijn vieren (met Pérez, teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko, red) veel eerder moeten oplossen."

De Nederlander vond daarom dat hij in de slotronde voor het blok werd gezet. "Absoluut. Ik denk dat zij zich niet realiseerden hoeveel impact het op mij had. Dus dat hadden we veel eerder moeten aanpakken."

'Iedereen kreeg ervan langs'

In de dagen na de Grand Prix werd er een storm van haatberichten losgelaten op Verstappen en zijn familie. De tweevoudig wereldkampioen schrok van de vele negatieve reacties, die volgens hem veel te ver gingen.

"Als je eigen zus je schrijft om te zeggen dat het allemaal veel te erg wordt, dan gaat dat echt veel te ver", vervolgt Verstappen. "Iedereen kreeg ervan langs, ook mijn familie dus. Ik snap gewoon niet waarom mensen mij zo aanvallen met een half beeld van het gebeurde."

Volgens Verstappen kwamen de haatberichten niet alleen via sociale media. "Ook hier in de paddock is van alles gezegd en geschreven. Wat er over mij is geschreven is gewoon ridicuul. Of ik hierdoor de Formule 1 ga verlaten? Nee, maar ik weet in ieder geval zeker dat ik hier op mijn veertigste niet meer ben, maar dat heeft ook andere redenen."

Verstappen in gesprek met teamgenoot Pérez in Abu Dhabi. Foto: Getty Images

Verstappen gaat helpen, maar kan niet veel doen

Zondag gaat Verstappen Pérez dus wel helpen, al ziet hij zelf wel in dat hij niet zo heel veel voor de Mexicaan kan betekenen. "Hij moet vooral zelf voor Charles Leclerc eindigen. Maar je weet maar nooit. Als ik kan helpen, op wat voor manier dan ook, dan ga ik dat wel doen."