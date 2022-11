Red Bull verdedigt bedreigde Verstappen na tumultueus verlopen GP Brazilië

Red Bull Racing heeft het donderdag in een verklaring opgenomen voor Max Verstappen. Volgens het Oostenrijkse team heeft de Nederlander sinds de tumultueus verlopen Grand Prix van Brazilië te maken met doodsbedreigingen en haatberichten.

De 25-jarige Verstappen negeerde zondag in São Paulo een teamorder om teamgenoot Sergio Pérez voorbij te laten. Het kwam de Red Bull-coureur, die al anderhalve maand zeker is van zijn tweede wereldtitel, op veel kritiek te staan.

Een halve week later komt Red Bull met een uitgebreide verklaring over het voorval tijdens de een-na-laatste race van het seizoen. "Als team hebben we enkele fouten gemaakt in Brazilië. We hadden de situatie die zich in de laatste ronde voordeed niet voorzien en we hadden voorafgaand aan de race geen strategie voor een dergelijk scenario afgesproken", schrijft Red Bull.

"Helaas werd Max pas in de laatste bocht op de hoogte gebracht van het verzoek om de positie op te geven, zonder dat alle benodigde informatie werd doorgegeven. Dit bracht Max, die altijd een open en eerlijke teamspeler is geweest, in een compromitterende situatie met weinig tijd om te reageren. Dat was niet onze bedoeling."

Verstappen, die voor Pérez als zesde over de finish kwam, liet via de boordradio weten dat hij zijn redenen had om zijn teamgenoot niet voorbij te laten. "Na de race sprak Max open en eerlijk, waardoor de coureurs issues of zorgen konden wegnemen. Het team accepteert de redenering van Max. Het gesprek was een persoonlijke aangelegenheid die binnen het team blijft en er zal geen verder commentaar worden gegeven."

'Wat er daarna allemaal is gebeurd, is volkomen onaanvaardbaar'

Verstappen en zijn familie hebben sindsdien te maken met bedreigingen en haatberichten. Ook Pérez is volgens Red Bull in de afgelopen dagen behoorlijk aangepakt op sociale media. "Wat er daarna allemaal is gebeurd, is volkomen onaanvaardbaar", vervolgt Red Bull.

"Het beledigende online gedrag richting Max, Checo, het team en hun familieleden is schokkend en bedroevend. Helaas moeten we dit als sport met deprimerende regelmaat aankaarten. Daar is geen ruimte voor in de racewereld of in de samenleving als geheel. We moeten het beter doen en beter zijn. Dit een sport, we zijn hier om te racen."

"Doodsbedreigingen, haatmail en venijn richting aanverwante familieleden zijn triest. We waarderen inclusie en willen voor iedereen een veilige plek om te werken en van onze sport te genieten. Het wangedrag moet stoppen."

Verstappen heeft kort na de race in São Paulo gezegd dat de zaak wat hem betreft is uitgesproken. Hij heeft beloofd Pérez bij de slotrace in Abu Dhabi wél te helpen als de situatie daarom vraagt. De Grand Prix van Abu Dhabi begint zondag om 14.00 uur (Nederlandse tijd).

