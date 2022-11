Verstappen moet auto afstaan aan Lawson in eerste training Abu Dhabi

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Max Verstappen moet vrijdag bij de eerste vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi zijn auto afstaan aan Liam Lawson. Het is de eerste keer dit seizoen dat de Red Bull-coureur een sessie mist.

Teams zijn dit jaar verplicht om bij minimaal twee vrije trainingen een rookie in te zetten. Sergio Pérez stond zijn auto tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje af aan Jüri Vips. Nu is het dus de beurt aan Verstappen om een sessie vanuit de pitbox toe te kijken.

Voor de twintigjarige Lawson, de huidig nummer zeven in het Formule 2-kampioenschap, wordt het de eerste keer dat hij in actie komt in een Formule 1-auto. Hij maakt sinds begin 2019 deel uit van het talentenprogramma van Red Bull.