Haas neemt afscheid van Schumacher, Hülkenberg aangetrokken als vervanger

Mick Schumacher rijdt komend weekend in Abu Dhabi zijn laatste race voor Formule 1-team Haas. De Amerikaanse formatie maakte donderdag bekend dat het afscheid neemt van de zoon van racelegende Michael Schumacher. De 35-jarige Nico Hülkenberg is zijn vervanger.

De 23-jarige Schumacher is bezig met zijn tweede seizoen in de koningsklasse. Twee keer lukte het hem om punten te scoren, in Groot-Brittannië en Oostenrijk. De ervaren Kevin Magnussen slaagde daar veel vaker in, en overklaste zijn jongere teamgenoot dit seizoen regelmatig.

"Ik wil Mick bedanken voor zijn bijdrage aan het team in de afgelopen twee jaar", zegt teambaas Günther Steiner in een statement van Haas. "Mick kwam binnen met goede resultaten in de opstapklassen en hij ontwikkelde zich verder bij Haas. Toch kiezen we ervoor om afscheid van hem te nemen na 2022."

Schumacher laat weten teleurgesteld te zijn door de beslissing. "Dat wil ik niet verbergen", zegt hij op Twitter. "Desondandanks bedank ik zowel Haas als Ferrari dat ze me deze kans hebben gegeven. Deze jaren hebben me geholpen op technisch en persoonlijk vlak, zeker als het niet makkelijk ging. Tegenslag maakt je sterker."

"Ik weet daarom zeker dat ik een plek in de Formule 1 verdien", vertelt Schumacher, die in beeld is om reserverijder te worden bij Mercedes. "Het vuur brandt nog hevig en ik ga ervoor vechten om terug te keren op de grid."

Haas kiest voor ervaring met Hûlkenberg

Hülkenberg reed 181 races in de Formule 1 en is dit seizoen in dienst als test- en reservecoureur bij Aston Martin. De coureur uit Emmerich verving landgenoot Sebastian Vettel in de eerste twee races van 2022 nog en kwam zo in actie in Bahrein en Saoedi-Arabië. Beide races eindigde hij buiten de punten.

Eerder racete Hülkenberg voor Williams, Force India, Sauber en Racing Point. Hoewel de Duitser regelmatig punten scoorde, stond hij nog nooit op het podium. 2019 was zijn laatste volledige seizoen.

Nico Hülkenberg rijdt in 2023 zijn eerste volledige seizoen sinds 2019. Foto: Getty Images

'Dit geeft ons een doorgewinterd coureursduo'

Steiner: "Het is duidelijk hoeveel kennis en ervaring Nico meebrengt naar het team. Hij heeft een reputatie als een geweldige kwalificatiecoureur en een solide racer. Samen met de kwaliteiten van Magnussen geeft het ons een doorgewinterd coureursduo dat Haas vooruit zal helpen op de grid.

"Ik wil Günther Steiner en Gene Haas bedanken voor hun vertrouwen", reageert Hülkenberg. "Ik ben blij dat ik weer kan doen wat ik het liefste doe. We hebben veel werk te doen om ons te mengen in de strijd in het middenveld en ik kijk er naar uit om die aan te gaan."

Hülkenberg test dinsdag voor Haas in Abu Dhabi. Na de slotrace blijven de teams op het circuit om een 'Young Driver Test' te houden.

Met de bevestiging van Hülkenberg zijn alle stoeltjes in de Formule 1 voor 2023 in princpe ingevuld. De enige onzekerheid hangt nog rond Williams-talent Logan Sargeant, die afhankelijk is van het behalen van zijn superlicentie.

