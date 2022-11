Afscheid Vettel en de Red Bull-rel: dit maakt de slotrace in Abu Dhabi interessant

Nog geen jaar geleden schreef Max Verstappen Nederlandse sportgeschiedenis in Abu Dhabi met zijn eerste wereldtitel. Het is een apotheose die nog altijd nagalmt in de Formule 1. Komend weekend staat er bij de terugkeer op het Yas Marina Circuit veel minder op het spel. Toch zijn er genoeg verhalen rond de slotrace van 2022: grote namen nemen afscheid en de rel bij Red Bull Racing ettert nog na.

Afscheid nemen van Sebastian Vettel

Niet elk jaar neemt een viervoudig wereldkampioen afscheid. Zondag is het zover: de laatste race van Sebastian Vettel. Het ging rond de aankondiging van zijn afscheid in juli al veel over de buitengewone prestaties van de Duitser, maar hier zijn ze nog eens in cijfers.

Sebastian Vettel Grands Prix: 298

Overwinningen: 53

Polepositions: 57

Podiums: 122

Ronden aan de leiding: 3.501

Wereldtitels: 4

Van een zwanenzang is geen sprake, maar Vettels recente prestaties passen niet meer bij zijn statuur. Terwijl de herbeplantte bos haar op zijn hoofd steeds langer wordt, doet hij steeds korter mee aan de kwalificaties. De Aston Martin van 2022 begon als miskleun, maar gelukkig kan Vettel zeker in de tweede seizoenshelft tijdens de races van zich doen spreken.

Inhalen kan hij nog altijd, zoals de meervoudig kampioen in Austin en op Interlagos nog liet zien. Maar Vettel komt niet meer terug, of iemand moet nog een ervaren invaller zoeken voor een race op zijn geliefde Suzuka.

Fernando Alonso kwam overigens wel terug na zijn afscheid eind 2018. De Spanjaard kreeg vier jaar geleden een mooie uitgeleide van Vettel en Lewis Hamilton. Het zou fraai zijn als Vettel nu een soortgelijk afscheid krijgt van zijn collega-kampioenen, met ronkende 'donuts' op het rechte stuk.

Het 'afscheid' van Fernando Alonso in 2018. De Spanjaard kan Sebastian Vettel samen met Max Verstappen en Lewis Hamilton eenzelfde kampioenensaluut geven. Foto: Getty Images

Daniel Ricciardo neemt een 'sabbatical'

Een sabbatical, zo moeten we Daniel Ricciardo's vertrek uit de Formule 1 na Abu Dhabi zien. De 33-jarige coureur wil terugkeren, maar of dat er ook echt van komt is maar zeer de vraag. Na een opleving in Mexico liet de olijke Australiër in Brazilië weer zien waarom McLaren hem vervangt door zijn talentvolle landgenoot Oscar Piastri.

Sinds zijn debuut in de Britse Grand Prix van 2011 deed Ricciardo 231 races onafgebroken mee. Hij bracht het succes terug bij Red Bull na het vertrek van Vettel. Hij werd daarna overtroffen door Max Verstappen, deed het nog aardig bij Renault en viel door de mand bij McLaren.

In zijn huidige vorm is geen topteam geïnteresseerd in de diensten van Ricciardo, die met al zijn ervaring wel een goede reserve- en simulatorcoureur zou zijn. Nico Hülkenberg hield dat lang genoeg vol, en die keert in 2023 zowaar weer terug op de grid.

Heeft het laatste uur in de Formule 1 geslagen voor de altijd opgewekte Daniel Ricciardo? Foto: Getty Images

Geen Schumacher meer

Mick Schumacher is het slachtoffer van de terugkeer van zijn landgenoot Hülkenberg, al is de keuze van Haas om niet verder te gaan met de 'zoon van' te begrijpen. Schumacher presteert simpelweg niet goed genoeg, terwijl Haas eindelijk weer de weg naar boven heeft gevonden. Het is geen opleidingsteam, er moeten punten worden gepakt.

Ook Schumacher heeft de kans om door te gaan als derde coureur. Bovendien beschikt hij over een gunstige nationaliteit. Audi wil in 2026 graag een Duitser achter het stuur hebben, maar de talentenkraan is al enige tijd dicht bij de oosterburen. Schumacher is snel als hij een goede dag heeft én heeft nog altijd zijn naam mee. Dat geeft hem redelijke papieren, maar daar is alles mee gezegd.

Mick Schumacher zou in Brazilië gehoord hebben dat Nico Hülkenberg hem vervangt bij Haas. Foto: Getty Images

Weigering Verstappen op Interlagos ettert nog na

Ondanks de eerste zege van George Russell en een nieuwe aanvaring tussen Hamilton en Verstappen ging het na afloop in Brazilië vooral over de weigering van de Nederlander om Sergio Pérez de zesde plaats terug te geven.

Verstappen zegde toe in Abu Dhabi wél "in dienst" van Pérez te rijden, die met Charles Leclerc in een strijd om de tweede plaats in het kampioenschap verwikkeld is. De grote vraag is wat Verstappen nu echt kan doen voor zijn teamgenoot.

Pérez moet zelf vooral voor Leclerc eindigen, omdat beiden nu gelijk staan in punten en de Ferrari-coureur meer zeges heeft in 2022. Een positie opgeven zou waarschijnlijk alleen zin hebben als Pérez daarna in de aanval kan bij Leclerc.

Verstappen kan Leclerc ophouden, zoals Pérez vorig jaar deed bij Hamilton. Of Verstappen kan het punt voor de snelste ronde pakken in het vrij onwaarschijnlijke scenario dat Pérez negende rijdt (twee punten) en Leclerc tiende (een punt). Het lijkt er vooral op dat Pérez het zelf moet doen, dus er is ijdele hoop op een "Ooh, Max is a legend"-boordradio.

De man van de safetycar vertrekt ook

Nee, niet safetycarchauffeur Bernd Mayländer. Het gaat om Nicholas Latifi. Die ging op 12 december 2021 de geschiedenis in met een sleutelrol in Verstappens eerste wereldtitel. Echt prettig was de nasleep niet voor de Canadees, die onder meer doodsbedreigingen ontving. Ook niet prettig voor Latifi is dat hij in zijn loopbaan van drie jaar niets heeft gedaan dat dit aandeel in de historie van de koningsklasse overtreft.

Drie keer scoorde de miljardairszoon punten, waarvan twee punten dit jaar in de natte GP van Japan. Dat Nyck de Vries met slechts één optreden in de Williams op hetzelfde totaal komt, is pijnlijk. Maar echt eerlijk is het niet. De Williams was drie seizoenen lang simpelweg een belabberde auto, waarmee ook de veel hoger aangeschreven Russell en Alexander Albon maar zelden punten pakten.

Latifi laat bovendien zelf alleen op nat asfalt iets van zijn talent zien. Verder bezorgde de coureur uit Montreal vooral de marshals en zijn monteurs veel werk. Veel gele en rode vlaggen tijdens trainingen kwamen op Latifi's naam. En dus die ene safetycarsituatie, waarvan Hamilton nog regelmatig wakker ligt.

