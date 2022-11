Verstappen strijkt voor slotrace F1 neer in Abu Dhabi: bekijk hier het tijdschema

Max Verstappen sluit het Formule 1-seizoen dit weekend af met de Grand Prix van Abu Dhabi. Bekijk hier hoe laat (Nederlandse tijd) de coureurs in actie komen op het Yas Marina Circuit.

Voor Verstappen staat er nauwelijks meer iets op het spel. De Limburger is al lang en breed wereldkampioen, Red Bull Racing heeft de constructeurstitel al binnen en het recordaantal zeges in één seizoen is verbeterd. Dat record kan hij in de Verenigde Arabische Emiraten aanscherpen.