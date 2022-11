Antwoord op jullie vragen: 'Deuk in relatie tussen Verstappen en Pérez'

Onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt heeft jullie beste en meest gestelde vragen over de Grand Prix van Brazilië en over de Formule 1 in het algemeen beantwoord. Lees de vragen en antwoorden hieronder.

Lezer: Hoe komt het dat Verstappen zijn teamgenoot er niet langs liet gaan?

"De officiële reden weten we niet, omdat Verstappen dat zelf niet wilde zeggen. Maar uit alles blijkt dat er nog een rekening openstond, en dat gaat vermoedelijk om de kwalificatie in Monaco eerder dit seizoen. Daar zou Pérez bewust zijn gecrasht om zijn derde plaats veilig te stellen, terwijl Verstappen in een snelle ronde zat en misschien wel pole kon pakken."

"Coureurs hebben een olifantengeheugen en onthouden dit soort dingen, zeker een extreem competitief persoon als Verstappen. Dat hij daarmee tegen het team ingaat is voor hem waarschijnlijk bijzaak. Sowieso weet Verstappen dat Red Bull uiteindelijk om hem draait, en dat Pérez nadrukkelijk tweede coureur is. Red Bull heeft Verstappen nodig, dus die hebben simpelweg maar te accepteren dat hij op deze manier handelt. Een tik op de vingers, we praten het uit, en door."

"Het gevolg is wel dat de relatie tussen Pérez en Verstappen op zijn minst een deuk heeft opgelopen. Nu moet gezegd dat Pérez zeker dit seizoen weinig aandeel in de titel had van Verstappen, maar hulp zoals hij vorig jaar in Abu Dhabi gaf zal niet snel meer komen. Tegelijkertijd: Verstappen heeft toegezegd dat hij in Abu Dhabi volgende week wel plaats zal maken. Als dat gebeurt, dan is zo'n situatie ook weer snel vergeten. En Pérez weet zelf wel of Verstappen überhaupt een goede aanleiding had om deze rekening te vereffenen. Als hij daadwerkelijk bewust spinde in Monaco, dan kun je een keer iets terugverwachten."

Lezer: Hoe komt het dat Mercedes dit weekend zo dominant was? Is dit te verklaren?

"Mercedes was net als in Austin en Mexico snel en maakte dit keer geen fouten met de banden. Red Bull was juist vrij langzaam, met veel bandenslijtage door vooral veel onderstuur. De Mercedes ging simpelweg beter met de banden om dan de Red Bull, die duidelijk niet in goeden doen was dit weekend. Dat is waarschijnlijk het gevolg van verkeerde keuzes in de aanloop en in de eerste vrije trainingen. Die waren niet meer te corrigeren, omdat na de kwalificatie op vrijdagmiddag al weinig meer aan de auto mocht worden aangepast."

"Verstappen zei na de sprintrace op zaterdag niet voor niets dat hij ook op de softbanden niet snel genoeg was geweest. Dus Mercedes deed dit keer alles goed en vooral Russell voerde het perfect uit."

Lezer: Wat had het aan punten gescheeld als Verstappen Pérez wel voorbij had gelaten? En hoe beïnvloedt dat de volgende race?

"Het verschil tussen de zesde en de zevende plaats is twee punten (8 om 6), dus met de zesde plaats had Pérez nu twee punten voor Charles Leclerc gestaan. Nu staan ze gelijk, wat betekent dat Pérez in ieder geval 1 punt meer moet scoren in Abu Dhabi. Leclerc heeft namelijk meer overwinningen, dus bij een gelijke stand is de tweede plaats voor hem."

Lezer: Mag je dus op de rem trappen richting de finish om iemand gewoon voor te laten gaan?



"Mits je dat op een enigszins veilige manier doet mag dat ja. Overigens is op de rem trappen daarvoor niet per se nodig; door de enorme downforce en daaraan gekoppelde luchtweerstand remt een Formule 1-auto al heel snel af door simpelweg van het gas te gaan."

Lezer: Wat is de regelgeving omtrent inhalen? Was het tussen Hamilton en Verstappen 'forcing another driver of the track' vanwege geen ruimte laten van op zijn minst één auto breedte, of was het 'reckless driving' van Verstappen?

"Reckless noemde de FIA het niet, maar er werd wel gewezen op de snelheid die Verstappen meenam de tweede bocht in. Daarom vond de FIA Verstappen de hoofdschuldige, vrij vertaald omdat hij vrij laat en met veel snelheid alsnog naast Hamilton dook. Die had meer ruimte moeten laten, was ook de mening van de FIA.."

"Er is wel regelgeving om te kijken voor wie de bocht is in een duel, maar ik heb niet de indruk dat ze daar iets mee zijn opgeschoten. Dat gaat heel erg over hoever je naast iemand zit, alleen dat is van zo veel factoren afhankelijk. Niet in de laatste plaats het tijdstip. Je kunt zeggen: Verstappen zat er flink naast. Maar je kunt ook zeggen: Hij kwam er op het laatste moment nog naast omdat hij zo agressief naast Hamilton opdook. Wanneer je wel of niet naast iemand zit hangt ook van de relatieve snelheid af. En van het moment van op de rem trappen."

Lezer: Hoe vinden jullie dat Max gereden heeft?

"Het was niet het beste weekend van Verstappen, daar moeten we eerlijk over zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met hoe de auto is. Maar zelf maakt hij ook op een best wel cruciaal moment een fout in de kwalificatie. Ook in het incident met Hamilton ging hij niet vrijuit, al zag hij dat zelf (het blijft een coureur) natuurlijk anders. Daarna had hij wel weer de snelheid, maar Red Bull was dit weekend niet zo dominant als het de laatste paar races was. Het was een weekend om snel te vergeten voor Verstappen, en die kun je maar beter hebben als alle titels toch al binnen zijn. Ik geloof overigens niet dat Verstappen en Red Bull minder scherp zijn omdat ze al kampioen zijn. Het zijn competitieve dieren die niet naar Brazilië reizen om slechts mee te doen. Alleen het viel simpelweg niet op zijn plaats dit weekend. Dan kom je ook in duels waarin je normaal niet komt, en kunnen er zulke dingen gebeuren."

Lezer: In hoeverre was de snelheid van Mercedes dit weekend een uitzondering? Wat zegt dat over hun kansen volgend seizoen?

"Ze staan zeker niet voor op Red Bull, maar je kunt wel stellen dat Mercedes Ferrari voorbij is. De update die ze meebrachten naar Austin blijkt goed te werken. Dat is goed nieuws voor volgend jaar voor Mercedes, dat nu weet waar het in eerste instantie misging met de W13. Dat zat duidelijk in de vloer van de auto: het team dacht dat het veel lager kon rijden, maar kreeg te maken porpoising en stuiteren."

"Tegen de tijd dat ze dat hadden opgelost, was Red Bull al ver buiten beeld. Ferrari is sinds het technical directive over rijhoogte dat in België van kracht werd duidelijk iets langzamer geworden. Mercedes zou ze vroeg of laat voorbij gaan, en dat is nu gebeurd. Als Red Bull dan een keer een slecht weekend heeft, kunnen ze winnen. Dat deed Russell."

"Ik verwacht wel dat Mercedes volgend seizoen weer een auto heeft waarmee ze vanaf het begin vooraan meedoen. Al heeft de zoektocht naar een oplossing voor de W13 ze wel veel tijd, geld en moeite gekost. Dat hebben Red Bull en Ferrari al in de auto voor 2023 gestoken. Mercedes moest eerst uitzoeken waar ze fout zaten, om volgend jaar niet hetzelfde te doen. Dus als ze volgend jaar toch met een achterstand beginnen, kan dat de reden zijn."

Lezer: Waarom mocht Tsunoda zich niet unlappen, zijn ronde achterstand ongedaan maken?

"Het was weer een heerlijke FIA-reden. Tsunoda reed een ronde achter, zo werd ook waargenomen door het tijdensysteem van de wedstrijdleiding. Hij ging alleen tijdens de safetycar-situatie vanuit de stroom auto's de pits in, reed daardoor kortstondig even harder dan de rest en unlapte zichzelf zo. Toen hij de pits weer uitkwam, reed hij weer een ronde achter. Maar in het systeem stond dat hij zichzelf al een keer had unlapt, dus mocht hij dat niet nog een keer doen. De FIA noemde het zelf een duidelijk voorbeeld van een totaal onvoorzien scenario op een specifiek circuit."

Lezer: Hoe zit het nu met die 2 seconden regel pitstop? Iedereen denkt dat onder 2 sec niet kan/mag maar Ricciardo deed in Mexico pitstop in 1,98. Dus het kan en mag blijkbaar onder bepaalde voorwaarden?