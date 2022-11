Volgens coureur Ho-Pin Tung koos Max Verstappen het verkeerde moment om een rekening met teamgenoot Sergio Pérez te vereffenen, omdat hij er zelf helemaal niets mee won. Pérez moet zijn aandeel in de successen van Verstappen volgens Tung niet groter maken dan ze zijn.

Wat vond je van de situatie tussen Max Verstappen en Sergio Pérez? Kun je je voorstellen dat Verstappen nog een rekening wilde vereffenen en daarom niet aan de kant ging voor zijn teamgenoot?

"Ik weet het fijne niet van de achterliggende redenen. Je hoort links en rechts geruchten, over dat het een terugbetaling van een bewuste spin van Pérez in de kwalificatie in Monaco zou zijn. We weten niet of dat zo is, Verstappen heeft het zelf niet gezegd. Maar er kan best een kern van waarheid in zitten."

"Persoonlijk vond ik het niet sterk van Verstappen en het was hoe dan ook niet het beste moment om zo'n rekening te vereffenen, want hij won er zelf helemaal niets mee. Er was duidelijk frustratie richting Pérez, maar hij negeerde daarmee een duidelijke instructie van het team en dat is pijnlijk.

"De kracht van Verstappen is dat hij de rol als leider binnen het team op een positieve manier en met klinkende resultaten heeft verworven, dat is wat zijn positie zo sterk maakt. Maar hoe je het ook went of keert, het blijft een teamsport waarin je afhankelijk bent van elkaar."

"Op hoog niveau wordt het wel weer uitgepraat, maar met zo'n actie stoot je vooral veel mensen op de werkvloer tegen het zere been. Maar we hebben in het verleden wel kunnen zien dat Verstappen heel standvastig kan zijn in zijn meningen en beslissingen. Dan kunnen ze vanaf de pitmuur van alles roepen, maar Verstappen zit in de auto en bepaalt wat hij doet."

Kun je je de boosheid bij Pérez voorstellen?

"Vanuit zijn standpunt wel, want in zijn ogen heeft hij Verstappen veel geholpen. Maar als je kijkt naar dit seizoen, dan valt het heel erg mee hoe vaak Pérez Verstappen echt heeft geholpen. Hij ging één keer echt aan de kant, dat was in Spanje. Daarnaast waren er een paar situaties waarin hij misschien strategisch eerder stopte of juist langer doorging om bijvoorbeeld een Ferrari in de weg te zitten, maar ik vind dat altijd een beetje achteraf praten om te stellen dat het echt opofferen was. Misschien pakt zo'n stop juist wel heel goed uit."

"Maar als je dan hoort dat Pérez zegt dat Verstappen zijn twee titels aan hem te danken heeft, tja. Zulke uitspraken slaan natuurlijk nergens op want Verstappen laat Pérez al twee jaar lang op vrijwel elk circuit alle hoeken van de baan zien. Tegelijkertijd heeft hij deze uitspraken kort na het incident gedaan met de woede nog in zich."

Dan de crash tussen Verstappen en Hamilton. Na de aanvaring kreeg Verstappen een tijdstraf van vijf seconden. Was dat terecht?

"Het is een lastige situatie. We hebben niet alle data voor handen, die de wedstrijdleiding natuurlijk wel heeft. Ik denk, maar dat is mijn hypothese, dat ze vooral vonden dat Verstappen te veel snelheid meenam in de bocht waarin ze elkaar raakten."

"Je zag dat Verstappen na het contact zelfs nog behoorlijk ver naast de baan schoot, dus ik denk dat hij de bocht sowieso niet helemaal normaal had kunnen halen. En terwijl hij aan de binnenkant dook, sloot het gat zich. Verstappen kon door die grote kerbstone aan de binnenkant nergens heen, daarom trok hij aan het kortste eind.

"De wedstrijdleiding is zeker in de eerste ronde of vlak na de safetycar vaak iets coulanter, omdat de banden nog niet op temperatuur zijn. Sowieso plaats je jezelf aan de buitenkant altijd in een kwetsbare positie. Ik vond het ook niet 100 procent Verstappens fout. Alleen voor de lijn die hij nam, had hij wel te veel snelheid. Je staat in die bocht normaliter op dat punt in een heel andere hoek op de baan. Het gat sloot zich en hij probeerde zich er in te forceren."

"Contact tijdens inhalen zal altijd discussies geven, want het gaat ook om hoezeer je er daadwerkelijk naast zit. Maar dat hangt er ook weer vanaf hoe hard je gaat een auto de bocht in laat lopen ten opzichte van je concurrenten en wanneer je op de rem trapt. Exit bocht 1 zat Verstappen zelfs voor Hamilton."

Vond je niet dat Hamilton de deur wel erg resoluut dichtgooide?

"Hamilton wist wel dat Verstappen er zat, dus het is wel opmerkelijk dat hij eigenlijk min of meer op de normale lijn die bocht probeerde te nemen. Hij had iets meer ruimte kunnen geven, al hadden ze elkaar door de snelheid van Verstappen denk ik alsnog geraakt."

"Je weet bij Verstappen dat hij ervoor gaat. Dus moet je een beetje marge laten. En dat deed Hamilton niet. Als hij slim was geweest, had Hamilton juist ingehouden. Want Verstappen ging er te hard in. Dan had hij er zo weer achterlangs kunnen kruisen. Dat hebben we op tal van andere momenten in de race gezien."

Wat zegt deze situatie over hoe Verstappen en Hamilton met elkaar racen? Ze lijken niet meer voor elkaar aan de kant te willen.

"Ik denk niet dat deze crash per se iets zegt over de verhouding tussen die twee, al kun je wel zien dat de houding bij Hamilton iets anders is dan vorig jaar. Toen was hij in veel gevallen toch de voorzichtige van de twee. Nu is dat anders, maar het ging ook om de dagzege. En beide Mercedes-coureurs roken hun kans."

Het viel wel op dat Red Bull slecht uit de verf kwam in Brazilië. Wat is jouw verklaring daarvoor?

"Het is denk ik een combinatie van factoren. Sowieso viel het me op dat vooral Ferrari en Mercedes met best grote vleugels op de auto reden. Mercedes volgens mij zelfs met dezelfde als in Mexico. Terwijl Red Bull een relatief kleine achtervleugel had. Dus er werd een andere keuze in downforce gemaakt."

"Door het sprintraceweekend was er effectief maar één vrije training om aan de afstelling te werken. Dan heb je ook niet veel tijd om meerdere achtervleugels te proberen. Als je die gaat wisselen, verlies je zo veel tijd op de baan. En ze hadden maar een uurtje. Dus het lijkt er op dat Red Bull hier niet de juiste keuze heeft gemaakt."